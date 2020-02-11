Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.429 -0,24
BIST SINAİ 143.868 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 153.615 -0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 55.

11.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.429 -0,24
BIST SINAİ 143.868 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 153.615 -0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 55.791 -0,65
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.694 -1,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.169 0,12
BIST TAŞ, TOPRAK 89.000 -0,10
BIST METAL ANA 249.874 0,34
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.015 -0,29
BIST MADENCİLİK 107.997 -0,76
BIST HİZMETLER 89.619 -0,22
BIST ELEKTRİK 5.095 -0,30
BIST ULAŞTIRMA 170.879 -0,59
BIST TURİZM 14.500 0,65
BIST TİCARET 239.942 -0,03
BIST İLETİŞİM 36.450 0,16
BIST SPOR 58.223 1,36
BIST İNŞAAT 105.960 -1,76
BIST MALİ 141.970 -1,09
BIST BANKA 170.043 -1,84
BIST SİGORTA 394.351 -1,35
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.175 -0,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.520 0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.583 -1,14
BIST TEKNOLOJİ 121.038 0,06
BIST BİLİŞİM 43.564 -0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.533 0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler