11.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 147.429 -0,24 BIST SINAİ 143.868 -0,18 BIST GIDA, İÇECEK 153.615 -0,89 BIST TEKSTIL, DERİ 55.791 -0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 95.694 -1,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.169 0,12 BIST TAŞ, TOPRAK 89.000 -0,10 BIST METAL ANA 249.874 0,34 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.015 -0,29 BIST MADENCİLİK 107.997 -0,76 BIST HİZMETLER 89.619 -0,22 BIST ELEKTRİK 5.095 -0,30 BIST ULAŞTIRMA 170.879 -0,59 BIST TURİZM 14.500 0,65 BIST TİCARET 239.942 -0,03 BIST İLETİŞİM 36.450 0,16 BIST SPOR 58.223 1,36 BIST İNŞAAT 105.960 -1,76 BIST MALİ 141.970 -1,09 BIST BANKA 170.043 -1,84 BIST SİGORTA 394.351 -1,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.175 -0,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.520 0,22 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.583 -1,14 BIST TEKNOLOJİ 121.038 0,06 BIST BİLİŞİM 43.564 -0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.533 0,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)