Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.429 -0,24
BIST SINAİ 143.868 -0,18
BIST GIDA, İÇECEK 153.615 -0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 55.
11.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|147.429
|-0,24
|BIST SINAİ
|143.868
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.615
|-0,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|55.791
|-0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|95.694
|-1,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.169
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.000
|-0,10
|BIST METAL ANA
|249.874
|0,34
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.015
|-0,29
|BIST MADENCİLİK
|107.997
|-0,76
|BIST HİZMETLER
|89.619
|-0,22
|BIST ELEKTRİK
|5.095
|-0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|170.879
|-0,59
|BIST TURİZM
|14.500
|0,65
|BIST TİCARET
|239.942
|-0,03
|BIST İLETİŞİM
|36.450
|0,16
|BIST SPOR
|58.223
|1,36
|BIST İNŞAAT
|105.960
|-1,76
|BIST MALİ
|141.970
|-1,09
|BIST BANKA
|170.043
|-1,84
|BIST SİGORTA
|394.351
|-1,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.175
|-0,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.520
|0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.583
|-1,14
|BIST TEKNOLOJİ
|121.038
|0,06
|BIST BİLİŞİM
|43.564
|-0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.533
|0,07
Kaynak: AA