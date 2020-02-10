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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.743 0,73
BIST SINAİ 147.740 0,14
BIST GIDA, İÇECEK 158.771 -0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.743 0,73
BIST SINAİ 147.740 0,14
BIST GIDA, İÇECEK 158.771 -0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 57.427 2,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.341 -0,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.577 0,51
BIST TAŞ, TOPRAK 93.112 0,79
BIST METAL ANA 254.711 -0,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.283 0,18
BIST MADENCİLİK 111.904 -0,39
BIST HİZMETLER 91.442 -0,39
BIST ELEKTRİK 5.296 -0,40
BIST ULAŞTIRMA 175.965 -0,18
BIST TURİZM 15.342 1,81
BIST TİCARET 243.133 -0,32
BIST İLETİŞİM 36.643 -1,12
BIST SPOR 60.603 2,73
BIST İNŞAAT 110.765 -0,62
BIST MALİ 146.559 -0,23
BIST BANKA 175.544 -0,55
BIST SİGORTA 408.373 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.712 -0,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 104.236 -0,32
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.837 2,04
BIST TEKNOLOJİ 124.230 0,77
BIST BİLİŞİM 45.450 0,98
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.403 1,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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