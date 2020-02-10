Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.743 0,73
BIST SINAİ 147.740 0,14
BIST GIDA, İÇECEK 158.771 -0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
10.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|153.743
|0,73
|BIST SINAİ
|147.740
|0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|158.771
|-0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.427
|2,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.341
|-0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.577
|0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.112
|0,79
|BIST METAL ANA
|254.711
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.283
|0,18
|BIST MADENCİLİK
|111.904
|-0,39
|BIST HİZMETLER
|91.442
|-0,39
|BIST ELEKTRİK
|5.296
|-0,40
|BIST ULAŞTIRMA
|175.965
|-0,18
|BIST TURİZM
|15.342
|1,81
|BIST TİCARET
|243.133
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|36.643
|-1,12
|BIST SPOR
|60.603
|2,73
|BIST İNŞAAT
|110.765
|-0,62
|BIST MALİ
|146.559
|-0,23
|BIST BANKA
|175.544
|-0,55
|BIST SİGORTA
|408.373
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.712
|-0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|104.236
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.837
|2,04
|BIST TEKNOLOJİ
|124.230
|0,77
|BIST BİLİŞİM
|45.450
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.403
|1,52
Kaynak: AA