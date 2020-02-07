Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.893 0,37
BIST SINAİ 148.718 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 160.421 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:06
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|153.893
|0,37
|BIST SINAİ
|148.718
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.421
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.344
|1,80
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.927
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.021
|0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.761
|0,82
|BIST METAL ANA
|256.808
|-0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|196.056
|0,03
|BIST MADENCİLİK
|113.206
|1,31
|BIST HİZMETLER
|92.291
|-0,18
|BIST ELEKTRİK
|5.334
|-0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|178.426
|-0,71
|BIST TURİZM
|15.332
|-0,32
|BIST TİCARET
|245.281
|-0,29
|BIST İLETİŞİM
|37.148
|0,18
|BIST SPOR
|58.775
|0,88
|BIST İNŞAAT
|111.811
|-0,04
|BIST MALİ
|148.737
|-0,18
|BIST BANKA
|179.203
|-0,57
|BIST SİGORTA
|409.058
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.866
|0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.536
|0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.429
|0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|123.414
|0,63
|BIST BİLİŞİM
|45.010
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.758
|1,19
Kaynak: AA