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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.893 0,37
BIST SINAİ 148.718 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 160.421 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 56.

07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:06
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.893 0,37
BIST SINAİ 148.718 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 160.421 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 56.344 1,80
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 100.927 -0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.021 0,63
BIST TAŞ, TOPRAK 93.761 0,82
BIST METAL ANA 256.808 -0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 196.056 0,03
BIST MADENCİLİK 113.206 1,31
BIST HİZMETLER 92.291 -0,18
BIST ELEKTRİK 5.334 -0,68
BIST ULAŞTIRMA 178.426 -0,71
BIST TURİZM 15.332 -0,32
BIST TİCARET 245.281 -0,29
BIST İLETİŞİM 37.148 0,18
BIST SPOR 58.775 0,88
BIST İNŞAAT 111.811 -0,04
BIST MALİ 148.737 -0,18
BIST BANKA 179.203 -0,57
BIST SİGORTA 409.058 0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.866 0,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.536 0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.429 0,65
BIST TEKNOLOJİ 123.414 0,63
BIST BİLİŞİM 45.010 1,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.758 1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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