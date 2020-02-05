Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.410 0,42
BIST SINAİ 148.838 0,64
BIST GIDA, İÇECEK 159.924 0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
05.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:14
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|154.410
|0,42
|BIST SINAİ
|148.838
|0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|159.924
|0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.672
|0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|100.333
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.631
|0,88
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.424
|-0,10
|BIST METAL ANA
|260.971
|0,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.949
|0,49
|BIST MADENCİLİK
|114.003
|1,40
|BIST HİZMETLER
|93.173
|0,51
|BIST ELEKTRİK
|5.403
|0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|181.090
|1,60
|BIST TURİZM
|15.790
|5,75
|BIST TİCARET
|247.063
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|37.522
|0,06
|BIST SPOR
|58.175
|-0,04
|BIST İNŞAAT
|113.268
|0,39
|BIST MALİ
|149.994
|0,91
|BIST BANKA
|181.773
|0,94
|BIST SİGORTA
|403.333
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|93.094
|2,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.723
|0,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.590
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|123.325
|0,44
|BIST BİLİŞİM
|44.510
|0,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.315
|0,79
Kaynak: AA