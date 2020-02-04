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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.292 2,34
BIST SINAİ 147.067 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 158.806 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.292 2,34
BIST SINAİ 147.067 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 158.806 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 54.037 2,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 98.889 2,17
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.063 0,67
BIST TAŞ, TOPRAK 93.605 0,77
BIST METAL ANA 256.530 1,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.458 1,13
BIST MADENCİLİK 113.006 0,87
BIST HİZMETLER 91.771 1,27
BIST ELEKTRİK 5.399 1,63
BIST ULAŞTIRMA 175.412 3,20
BIST TURİZM 14.270 2,40
BIST TİCARET 244.031 0,60
BIST İLETİŞİM 37.120 1,02
BIST SPOR 58.531 0,91
BIST İNŞAAT 113.089 0,64
BIST MALİ 146.736 1,71
BIST BANKA 177.394 2,04
BIST SİGORTA 401.506 0,99
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.747 1,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.484 1,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.996 2,41
BIST TEKNOLOJİ 119.437 2,10
BIST BİLİŞİM 42.982 2,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.753 1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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