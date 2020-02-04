Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 154.292 2,34
BIST SINAİ 147.067 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 158.806 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|154.292
|2,34
|BIST SINAİ
|147.067
|1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|158.806
|0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.037
|2,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.889
|2,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.063
|0,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.605
|0,77
|BIST METAL ANA
|256.530
|1,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.458
|1,13
|BIST MADENCİLİK
|113.006
|0,87
|BIST HİZMETLER
|91.771
|1,27
|BIST ELEKTRİK
|5.399
|1,63
|BIST ULAŞTIRMA
|175.412
|3,20
|BIST TURİZM
|14.270
|2,40
|BIST TİCARET
|244.031
|0,60
|BIST İLETİŞİM
|37.120
|1,02
|BIST SPOR
|58.531
|0,91
|BIST İNŞAAT
|113.089
|0,64
|BIST MALİ
|146.736
|1,71
|BIST BANKA
|177.394
|2,04
|BIST SİGORTA
|401.506
|0,99
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.747
|1,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.484
|1,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.996
|2,41
|BIST TEKNOLOJİ
|119.437
|2,10
|BIST BİLİŞİM
|42.982
|2,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.753
|1,22
Kaynak: AA