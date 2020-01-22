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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.490 1,26
BIST SINAİ 148.865 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 158.131 0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:50
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.490 1,26
BIST SINAİ 148.865 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 158.131 0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 52.614 0,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.241 0,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.677 0,36
BIST TAŞ, TOPRAK 88.772 -0,16
BIST METAL ANA 265.126 -0,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.703 -0,59
BIST MADENCİLİK 114.061 3,71
BIST HİZMETLER 92.720 -0,28
BIST ELEKTRİK 5.027 -0,01
BIST ULAŞTIRMA 181.860 -0,30
BIST TURİZM 13.767 -0,18
BIST TİCARET 247.729 -0,77
BIST İLETİŞİM 38.127 -0,30
BIST SPOR 54.650 0,88
BIST İNŞAAT 107.991 1,05
BIST MALİ 150.055 0,08
BIST BANKA 181.430 0,21
BIST SİGORTA 391.771 0,90
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 94.382 -2,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 107.467 -0,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.913 0,17
BIST TEKNOLOJİ 114.661 0,50
BIST BİLİŞİM 40.462 0,96
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.868 0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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