Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.490 1,26
BIST SINAİ 148.865 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 158.131 0,74
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|142.490
|1,26
|BIST SINAİ
|148.865
|0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|158.131
|0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.614
|0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.241
|0,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.677
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.772
|-0,16
|BIST METAL ANA
|265.126
|-0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.703
|-0,59
|BIST MADENCİLİK
|114.061
|3,71
|BIST HİZMETLER
|92.720
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|5.027
|-0,01
|BIST ULAŞTIRMA
|181.860
|-0,30
|BIST TURİZM
|13.767
|-0,18
|BIST TİCARET
|247.729
|-0,77
|BIST İLETİŞİM
|38.127
|-0,30
|BIST SPOR
|54.650
|0,88
|BIST İNŞAAT
|107.991
|1,05
|BIST MALİ
|150.055
|0,08
|BIST BANKA
|181.430
|0,21
|BIST SİGORTA
|391.771
|0,90
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|94.382
|-2,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|107.467
|-0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.913
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|114.661
|0,50
|BIST BİLİŞİM
|40.462
|0,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.868
|0,28
Kaynak: AA