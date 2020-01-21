Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatGünlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ140.4901,78 BIST SINAİ147.6440,12 BIST GIDA, İÇECEK155.683-0,30 BIST TEKSTIL, DERİ52.4710,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM87.
21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyat
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|140.490
|1,78
|BIST SINAİ
|147.644
|0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.683
|-0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.471
|0,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|87.960
|0,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.942
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.587
|0,39
|BIST METAL ANA
|263.601
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.302
|0,15
|BIST MADENCİLİK
|109.810
|-0,15
|BIST HİZMETLER
|91.417
|-0,53
|BIST ELEKTRİK
|4.968
|1,50
|BIST ULAŞTIRMA
|181.369
|-1,19
|BIST TURİZM
|13.249
|0,99
|BIST TİCARET
|244.727
|-0,89
|BIST İLETİŞİM
|37.262
|-0,34
|BIST SPOR
|53.394
|-0,31
|BIST İNŞAAT
|107.282
|0,35
|BIST MALİ
|148.880
|0,36
|BIST BANKA
|179.842
|0,34
|BIST SİGORTA
|386.637
|0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|96.778
|3,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.821
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.343
|1,43
|BIST TEKNOLOJİ
|114.176
|0,75
|BIST BİLİŞİM
|40.434
|2,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|59.248
|1,71
Kaynak: AA