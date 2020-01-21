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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatGünlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ140.4901,78 BIST SINAİ147.6440,12 BIST GIDA, İÇECEK155.683-0,30 BIST TEKSTIL, DERİ52.4710,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM87.

21.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:02
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ140.4901,78
BIST SINAİ147.6440,12
BIST GIDA, İÇECEK155.683-0,30
BIST TEKSTIL, DERİ52.4710,79
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM87.9600,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK120.9420,12
BIST TAŞ, TOPRAK88.5870,39
BIST METAL ANA263.6010,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA194.3020,15
BIST MADENCİLİK109.810-0,15
BIST HİZMETLER91.417-0,53
BIST ELEKTRİK4.9681,50
BIST ULAŞTIRMA181.369-1,19
BIST TURİZM13.2490,99
BIST TİCARET244.727-0,89
BIST İLETİŞİM37.262-0,34
BIST SPOR53.394-0,31
BIST İNŞAAT107.2820,35
BIST MALİ148.8800,36
BIST BANKA179.8420,34
BIST SİGORTA386.6370,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG96.7783,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM106.821-0,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.45.3431,43
BIST TEKNOLOJİ114.1760,75
BIST BİLİŞİM40.4342,94
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.59.2481,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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