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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.806 0,31
BIST SINAİ 145.127 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 149.972 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.806 0,31
BIST SINAİ 145.127 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 149.972 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 51.059 -0,38
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.784 -0,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.954 -0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 86.716 -0,42
BIST METAL ANA 255.955 -0,95
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.391 -0,60
BIST MADENCİLİK 108.994 0,57
BIST HİZMETLER 91.281 -0,48
BIST ELEKTRİK 4.899 -0,48
BIST ULAŞTIRMA 181.699 -0,60
BIST TURİZM 13.365 1,60
BIST TİCARET 244.314 0,27
BIST İLETİŞİM 37.474 -1,50
BIST SPOR 54.160 2,11
BIST İNŞAAT 105.672 -1,53
BIST MALİ 145.176 -0,22
BIST BANKA 174.869 -0,55
BIST SİGORTA 376.339 0,72
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.799 -0,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.628 0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.386 0,03
BIST TEKNOLOJİ 110.408 -0,51
BIST BİLİŞİM 36.644 1,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.836 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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