Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.806 0,31
BIST SINAİ 145.127 -0,47
BIST GIDA, İÇECEK 149.972 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|132.806
|0,31
|BIST SINAİ
|145.127
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|149.972
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.059
|-0,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.784
|-0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.954
|-0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.716
|-0,42
|BIST METAL ANA
|255.955
|-0,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.391
|-0,60
|BIST MADENCİLİK
|108.994
|0,57
|BIST HİZMETLER
|91.281
|-0,48
|BIST ELEKTRİK
|4.899
|-0,48
|BIST ULAŞTIRMA
|181.699
|-0,60
|BIST TURİZM
|13.365
|1,60
|BIST TİCARET
|244.314
|0,27
|BIST İLETİŞİM
|37.474
|-1,50
|BIST SPOR
|54.160
|2,11
|BIST İNŞAAT
|105.672
|-1,53
|BIST MALİ
|145.176
|-0,22
|BIST BANKA
|174.869
|-0,55
|BIST SİGORTA
|376.339
|0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.799
|-0,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.628
|0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.386
|0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|110.408
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|36.644
|1,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.836
|-0,14
Kaynak: AA