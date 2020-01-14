14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 131.467 0,39 BIST SINAİ 145.031 0,21 BIST GIDA, İÇECEK 148.724 1,04 BIST TEKSTIL, DERİ 50.934 2,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.967 0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.282 -0,06 BIST TAŞ, TOPRAK 86.430 -0,04 BIST METAL ANA 256.004 -0,21 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 188.842 0,41 BIST MADENCİLİK 109.220 -0,06 BIST HİZMETLER 90.956 0,54 BIST ELEKTRİK 4.892 0,60 BIST ULAŞTIRMA 182.784 -0,16 BIST TURİZM 13.173 -0,65 BIST TİCARET 241.937 1,24 BIST İLETİŞİM 37.451 0,45 BIST SPOR 53.314 -0,57 BIST İNŞAAT 104.650 0,27 BIST MALİ 144.585 0,10 BIST BANKA 174.278 0,30 BIST SİGORTA 371.568 1,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.903 0,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.056 -0,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.339 -0,54 BIST TEKNOLOJİ 110.364 1,24 BIST BİLİŞİM 35.985 1,67 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 54.920 -0,72

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)