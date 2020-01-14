Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 131.467 0,39
BIST SINAİ 145.031 0,21
BIST GIDA, İÇECEK 148.724 1,04
BIST TEKSTIL, DERİ 50.
14.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|131.467
|0,39
|BIST SINAİ
|145.031
|0,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|148.724
|1,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.934
|2,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.967
|0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.282
|-0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.430
|-0,04
|BIST METAL ANA
|256.004
|-0,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|188.842
|0,41
|BIST MADENCİLİK
|109.220
|-0,06
|BIST HİZMETLER
|90.956
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|4.892
|0,60
|BIST ULAŞTIRMA
|182.784
|-0,16
|BIST TURİZM
|13.173
|-0,65
|BIST TİCARET
|241.937
|1,24
|BIST İLETİŞİM
|37.451
|0,45
|BIST SPOR
|53.314
|-0,57
|BIST İNŞAAT
|104.650
|0,27
|BIST MALİ
|144.585
|0,10
|BIST BANKA
|174.278
|0,30
|BIST SİGORTA
|371.568
|1,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.903
|0,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.056
|-0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.339
|-0,54
|BIST TEKNOLOJİ
|110.364
|1,24
|BIST BİLİŞİM
|35.985
|1,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.920
|-0,72
Kaynak: AA