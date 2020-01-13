Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 130.278 1,18
BIST SINAİ 144.447 1,49
BIST GIDA, İÇECEK 147.544 1,09
BIST TEKSTIL, DERİ 48.
13.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|130.278
|1,18
|BIST SINAİ
|144.447
|1,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.544
|1,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|48.856
|1,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.243
|2,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.120
|1,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.652
|1,39
|BIST METAL ANA
|255.783
|2,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|187.223
|0,59
|BIST MADENCİLİK
|109.877
|2,01
|BIST HİZMETLER
|90.389
|1,17
|BIST ELEKTRİK
|4.871
|1,77
|BIST ULAŞTIRMA
|181.060
|3,05
|BIST TURİZM
|13.258
|1,74
|BIST TİCARET
|239.529
|0,48
|BIST İLETİŞİM
|37.437
|0,53
|BIST SPOR
|51.967
|2,85
|BIST İNŞAAT
|104.371
|0,87
|BIST MALİ
|144.937
|1,92
|BIST BANKA
|174.893
|2,12
|BIST SİGORTA
|364.730
|1,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.316
|2,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.255
|1,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.414
|3,60
|BIST TEKNOLOJİ
|108.795
|0,94
|BIST BİLİŞİM
|35.442
|1,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.724
|2,37
Kaynak: AA