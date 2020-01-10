Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.691 0,70
BIST SINAİ 142.393 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 145.396 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 47.

10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.691 0,70
BIST SINAİ 142.393 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 145.396 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 47.827 0,63
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.832 0,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.271 0,16
BIST TAŞ, TOPRAK 85.638 0,39
BIST METAL ANA 249.641 0,52
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.391 -0,15
BIST MADENCİLİK 109.871 -0,49
BIST HİZMETLER 89.244 0,08
BIST ELEKTRİK 4.824 2,38
BIST ULAŞTIRMA 175.012 0,44
BIST TURİZM 12.759 4,22
BIST TİCARET 238.584 0,43
BIST İLETİŞİM 37.040 -1,32
BIST SPOR 50.885 2,04
BIST İNŞAAT 103.808 -0,43
BIST MALİ 141.762 1,11
BIST BANKA 170.693 1,21
BIST SİGORTA 360.805 0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.340 0,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.559 0,78
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.887 2,19
BIST TEKNOLOJİ 108.516 0,10
BIST BİLİŞİM 35.085 0,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 53.534 -0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler