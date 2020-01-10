Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.691 0,70
BIST SINAİ 142.393 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 145.396 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 47.
10.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|127.691
|0,70
|BIST SINAİ
|142.393
|0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.396
|0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.827
|0,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.832
|0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.271
|0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.638
|0,39
|BIST METAL ANA
|249.641
|0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.391
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|109.871
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|89.244
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|4.824
|2,38
|BIST ULAŞTIRMA
|175.012
|0,44
|BIST TURİZM
|12.759
|4,22
|BIST TİCARET
|238.584
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|37.040
|-1,32
|BIST SPOR
|50.885
|2,04
|BIST İNŞAAT
|103.808
|-0,43
|BIST MALİ
|141.762
|1,11
|BIST BANKA
|170.693
|1,21
|BIST SİGORTA
|360.805
|0,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.340
|0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.559
|0,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.887
|2,19
|BIST TEKNOLOJİ
|108.516
|0,10
|BIST BİLİŞİM
|35.085
|0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|53.534
|-0,38
Kaynak: AA