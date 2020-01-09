Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 126.144 4,49
BIST SINAİ 140.844 2,93
BIST GIDA, İÇECEK 143.967 3,12
BIST TEKSTIL, DERİ 47.
09.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|126.144
|4,49
|BIST SINAİ
|140.844
|2,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|143.967
|3,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.199
|4,75
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.033
|3,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.420
|2,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.963
|3,40
|BIST METAL ANA
|246.678
|3,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|184.879
|2,46
|BIST MADENCİLİK
|111.824
|1,94
|BIST HİZMETLER
|88.034
|2,71
|BIST ELEKTRİK
|4.601
|4,04
|BIST ULAŞTIRMA
|172.896
|4,40
|BIST TURİZM
|12.011
|4,46
|BIST TİCARET
|235.047
|0,53
|BIST İLETİŞİM
|36.799
|3,86
|BIST SPOR
|49.428
|4,94
|BIST İNŞAAT
|103.201
|1,96
|BIST MALİ
|138.961
|4,63
|BIST BANKA
|167.032
|5,73
|BIST SİGORTA
|359.680
|1,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.209
|4,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.037
|3,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.445
|3,64
|BIST TEKNOLOJİ
|107.636
|2,90
|BIST BİLİŞİM
|34.512
|4,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|53.289
|3,91
Kaynak: AA