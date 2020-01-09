09.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 126.144 4,49 BIST SINAİ 140.844 2,93 BIST GIDA, İÇECEK 143.967 3,12 BIST TEKSTIL, DERİ 47.199 4,75 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 81.033 3,76 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.420 2,86 BIST TAŞ, TOPRAK 83.963 3,40 BIST METAL ANA 246.678 3,23 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 184.879 2,46 BIST MADENCİLİK 111.824 1,94 BIST HİZMETLER 88.034 2,71 BIST ELEKTRİK 4.601 4,04 BIST ULAŞTIRMA 172.896 4,40 BIST TURİZM 12.011 4,46 BIST TİCARET 235.047 0,53 BIST İLETİŞİM 36.799 3,86 BIST SPOR 49.428 4,94 BIST İNŞAAT 103.201 1,96 BIST MALİ 138.961 4,63 BIST BANKA 167.032 5,73 BIST SİGORTA 359.680 1,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.209 4,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.037 3,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.445 3,64 BIST TEKNOLOJİ 107.636 2,90 BIST BİLİŞİM 34.512 4,40 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 53.289 3,91

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)