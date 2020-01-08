Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.601 -0,11
BIST SINAİ 137.418 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 139.650 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
08.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.601
|-0,11
|BIST SINAİ
|137.418
|-0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.650
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.470
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.568
|-0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.775
|-0,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.757
|-0,77
|BIST METAL ANA
|240.659
|0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.057
|-0,52
|BIST MADENCİLİK
|111.409
|0,06
|BIST HİZMETLER
|85.760
|-0,35
|BIST ELEKTRİK
|4.393
|-0,70
|BIST ULAŞTIRMA
|166.961
|-0,33
|BIST TURİZM
|11.551
|-1,47
|BIST TİCARET
|233.742
|0,07
|BIST İLETİŞİM
|35.279
|-0,52
|BIST SPOR
|47.449
|-2,02
|BIST İNŞAAT
|101.678
|-0,73
|BIST MALİ
|132.321
|0,68
|BIST BANKA
|156.835
|1,66
|BIST SİGORTA
|353.548
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|78.453
|-2,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.597
|-0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.404
|-1,19
|BIST TEKNOLOJİ
|105.336
|-0,12
|BIST BİLİŞİM
|33.415
|-0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.914
|-1,05
Kaynak: AA