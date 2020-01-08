08.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.601 -0,11 BIST SINAİ 137.418 -0,24 BIST GIDA, İÇECEK 139.650 -0,24 BIST TEKSTIL, DERİ 45.470 0,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.568 -0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.775 -0,90 BIST TAŞ, TOPRAK 81.757 -0,77 BIST METAL ANA 240.659 0,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.057 -0,52 BIST MADENCİLİK 111.409 0,06 BIST HİZMETLER 85.760 -0,35 BIST ELEKTRİK 4.393 -0,70 BIST ULAŞTIRMA 166.961 -0,33 BIST TURİZM 11.551 -1,47 BIST TİCARET 233.742 0,07 BIST İLETİŞİM 35.279 -0,52 BIST SPOR 47.449 -2,02 BIST İNŞAAT 101.678 -0,73 BIST MALİ 132.321 0,68 BIST BANKA 156.835 1,66 BIST SİGORTA 353.548 -0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.453 -2,13 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.597 -0,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.404 -1,19 BIST TEKNOLOJİ 105.336 -0,12 BIST BİLİŞİM 33.415 -0,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.914 -1,05

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)