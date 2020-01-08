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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.601 -0,11
BIST SINAİ 137.418 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 139.650 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

08.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.601 -0,11
BIST SINAİ 137.418 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 139.650 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 45.470 0,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.568 -0,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.775 -0,90
BIST TAŞ, TOPRAK 81.757 -0,77
BIST METAL ANA 240.659 0,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.057 -0,52
BIST MADENCİLİK 111.409 0,06
BIST HİZMETLER 85.760 -0,35
BIST ELEKTRİK 4.393 -0,70
BIST ULAŞTIRMA 166.961 -0,33
BIST TURİZM 11.551 -1,47
BIST TİCARET 233.742 0,07
BIST İLETİŞİM 35.279 -0,52
BIST SPOR 47.449 -2,02
BIST İNŞAAT 101.678 -0,73
BIST MALİ 132.321 0,68
BIST BANKA 156.835 1,66
BIST SİGORTA 353.548 -0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.453 -2,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.597 -0,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.404 -1,19
BIST TEKNOLOJİ 105.336 -0,12
BIST BİLİŞİM 33.415 -0,19
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.914 -1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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