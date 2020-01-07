Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.000 2,85
BIST SINAİ 137.618 1,15
BIST GIDA, İÇECEK 138.436 2,58
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
07.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.000
|2,85
|BIST SINAİ
|137.618
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.436
|2,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.027
|2,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.426
|0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.795
|0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.932
|1,51
|BIST METAL ANA
|239.466
|0,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|181.051
|1,35
|BIST MADENCİLİK
|111.618
|0,23
|BIST HİZMETLER
|85.626
|0,80
|BIST ELEKTRİK
|4.411
|1,68
|BIST ULAŞTIRMA
|168.794
|0,71
|BIST TURİZM
|11.639
|3,07
|BIST TİCARET
|231.119
|0,37
|BIST İLETİŞİM
|35.183
|0,61
|BIST SPOR
|48.625
|3,80
|BIST İNŞAAT
|101.835
|1,32
|BIST MALİ
|131.654
|1,41
|BIST BANKA
|154.964
|1,57
|BIST SİGORTA
|355.173
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.514
|2,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.792
|1,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.637
|1,84
|BIST TEKNOLOJİ
|104.479
|0,65
|BIST BİLİŞİM
|33.610
|2,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.255
|2,29
Kaynak: AA