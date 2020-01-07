07.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.000 2,85 BIST SINAİ 137.618 1,15 BIST GIDA, İÇECEK 138.436 2,58 BIST TEKSTIL, DERİ 45.027 2,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.426 0,02 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.795 0,63 BIST TAŞ, TOPRAK 81.932 1,51 BIST METAL ANA 239.466 0,94 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 181.051 1,35 BIST MADENCİLİK 111.618 0,23 BIST HİZMETLER 85.626 0,80 BIST ELEKTRİK 4.411 1,68 BIST ULAŞTIRMA 168.794 0,71 BIST TURİZM 11.639 3,07 BIST TİCARET 231.119 0,37 BIST İLETİŞİM 35.183 0,61 BIST SPOR 48.625 3,80 BIST İNŞAAT 101.835 1,32 BIST MALİ 131.654 1,41 BIST BANKA 154.964 1,57 BIST SİGORTA 355.173 0,03 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.514 2,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.792 1,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.637 1,84 BIST TEKNOLOJİ 104.479 0,65 BIST BİLİŞİM 33.610 2,33 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.255 2,29

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)