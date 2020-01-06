06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 118.765 -2,37 BIST SINAİ 136.501 -1,35 BIST GIDA, İÇECEK 136.675 -1,87 BIST TEKSTIL, DERİ 44.314 -2,47 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.383 -1,81 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.666 -1,77 BIST TAŞ, TOPRAK 81.760 -2,96 BIST METAL ANA 235.481 -2,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.675 -0,65 BIST MADENCİLİK 112.426 4,31 BIST HİZMETLER 85.225 -1,88 BIST ELEKTRİK 4.380 -2,10 BIST ULAŞTIRMA 170.603 -2,88 BIST TURİZM 11.490 -2,04 BIST TİCARET 230.526 -0,91 BIST İLETİŞİM 34.700 -2,03 BIST SPOR 47.616 -2,78 BIST İNŞAAT 100.221 -2,43 BIST MALİ 130.848 -1,87 BIST BANKA 154.059 -1,99 BIST SİGORTA 350.055 -2,49 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.642 -3,15 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.299 -1,78 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.279 -1,19 BIST TEKNOLOJİ 104.391 -0,05 BIST BİLİŞİM 33.588 -2,71 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.192 -2,55

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)