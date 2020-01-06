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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.765 -2,37
BIST SINAİ 136.501 -1,35
BIST GIDA, İÇECEK 136.675 -1,87
BIST TEKSTIL, DERİ 44.

06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.765 -2,37
BIST SINAİ 136.501 -1,35
BIST GIDA, İÇECEK 136.675 -1,87
BIST TEKSTIL, DERİ 44.314 -2,47
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.383 -1,81
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.666 -1,77
BIST TAŞ, TOPRAK 81.760 -2,96
BIST METAL ANA 235.481 -2,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.675 -0,65
BIST MADENCİLİK 112.426 4,31
BIST HİZMETLER 85.225 -1,88
BIST ELEKTRİK 4.380 -2,10
BIST ULAŞTIRMA 170.603 -2,88
BIST TURİZM 11.490 -2,04
BIST TİCARET 230.526 -0,91
BIST İLETİŞİM 34.700 -2,03
BIST SPOR 47.616 -2,78
BIST İNŞAAT 100.221 -2,43
BIST MALİ 130.848 -1,87
BIST BANKA 154.059 -1,99
BIST SİGORTA 350.055 -2,49
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.642 -3,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.299 -1,78
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.279 -1,19
BIST TEKNOLOJİ 104.391 -0,05
BIST BİLİŞİM 33.588 -2,71
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.192 -2,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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