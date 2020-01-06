Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.765 -2,37
BIST SINAİ 136.501 -1,35
BIST GIDA, İÇECEK 136.675 -1,87
BIST TEKSTIL, DERİ 44.
06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|118.765
|-2,37
|BIST SINAİ
|136.501
|-1,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.675
|-1,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.314
|-2,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.383
|-1,81
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.666
|-1,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.760
|-2,96
|BIST METAL ANA
|235.481
|-2,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.675
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|112.426
|4,31
|BIST HİZMETLER
|85.225
|-1,88
|BIST ELEKTRİK
|4.380
|-2,10
|BIST ULAŞTIRMA
|170.603
|-2,88
|BIST TURİZM
|11.490
|-2,04
|BIST TİCARET
|230.526
|-0,91
|BIST İLETİŞİM
|34.700
|-2,03
|BIST SPOR
|47.616
|-2,78
|BIST İNŞAAT
|100.221
|-2,43
|BIST MALİ
|130.848
|-1,87
|BIST BANKA
|154.059
|-1,99
|BIST SİGORTA
|350.055
|-2,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.642
|-3,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.299
|-1,78
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.279
|-1,19
|BIST TEKNOLOJİ
|104.391
|-0,05
|BIST BİLİŞİM
|33.588
|-2,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.192
|-2,55
Kaynak: AA