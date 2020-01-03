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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.829 -4,07
BIST SINAİ 137.854 -2,19
BIST GIDA, İÇECEK 138.036 -2,48
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.829 -4,07
BIST SINAİ 137.854 -2,19
BIST GIDA, İÇECEK 138.036 -2,48
BIST TEKSTIL, DERİ 45.132 -3,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.531 -2,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.843 -2,05
BIST TAŞ, TOPRAK 83.987 -3,27
BIST METAL ANA 239.638 -2,51
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.636 -1,86
BIST MADENCİLİK 108.160 -0,04
BIST HİZMETLER 86.672 -1,84
BIST ELEKTRİK 4.442 -4,32
BIST ULAŞTIRMA 174.372 -4,39
BIST TURİZM 11.658 -4,81
BIST TİCARET 232.319 -0,04
BIST İLETİŞİM 35.531 -1,25
BIST SPOR 48.528 -4,11
BIST İNŞAAT 101.870 -1,73
BIST MALİ 133.432 -2,57
BIST BANKA 157.346 -3,00
BIST SİGORTA 353.455 -2,37
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.971 -3,00
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.313 -1,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.508 -3,41
BIST TEKNOLOJİ 101.972 -2,64
BIST BİLİŞİM 34.064 -3,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.283 -4,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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