Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.829 -4,07
BIST SINAİ 137.854 -2,19
BIST GIDA, İÇECEK 138.036 -2,48
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.829
|-4,07
|BIST SINAİ
|137.854
|-2,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.036
|-2,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.132
|-3,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|78.531
|-2,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.843
|-2,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.987
|-3,27
|BIST METAL ANA
|239.638
|-2,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.636
|-1,86
|BIST MADENCİLİK
|108.160
|-0,04
|BIST HİZMETLER
|86.672
|-1,84
|BIST ELEKTRİK
|4.442
|-4,32
|BIST ULAŞTIRMA
|174.372
|-4,39
|BIST TURİZM
|11.658
|-4,81
|BIST TİCARET
|232.319
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|35.531
|-1,25
|BIST SPOR
|48.528
|-4,11
|BIST İNŞAAT
|101.870
|-1,73
|BIST MALİ
|133.432
|-2,57
|BIST BANKA
|157.346
|-3,00
|BIST SİGORTA
|353.455
|-2,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.971
|-3,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.313
|-1,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.508
|-3,41
|BIST TEKNOLOJİ
|101.972
|-2,64
|BIST BİLİŞİM
|34.064
|-3,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.283
|-4,39
Kaynak: AA