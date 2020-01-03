03.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.829 -4,07 BIST SINAİ 137.854 -2,19 BIST GIDA, İÇECEK 138.036 -2,48 BIST TEKSTIL, DERİ 45.132 -3,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.531 -2,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.843 -2,05 BIST TAŞ, TOPRAK 83.987 -3,27 BIST METAL ANA 239.638 -2,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.636 -1,86 BIST MADENCİLİK 108.160 -0,04 BIST HİZMETLER 86.672 -1,84 BIST ELEKTRİK 4.442 -4,32 BIST ULAŞTIRMA 174.372 -4,39 BIST TURİZM 11.658 -4,81 BIST TİCARET 232.319 -0,04 BIST İLETİŞİM 35.531 -1,25 BIST SPOR 48.528 -4,11 BIST İNŞAAT 101.870 -1,73 BIST MALİ 133.432 -2,57 BIST BANKA 157.346 -3,00 BIST SİGORTA 353.455 -2,37 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.971 -3,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.313 -1,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.508 -3,41 BIST TEKNOLOJİ 101.972 -2,64 BIST BİLİŞİM 34.064 -3,88 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.283 -4,39

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)