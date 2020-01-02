Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.733 0,58
BIST SINAİ 140.620 1,05
BIST GIDA, İÇECEK 141.442 1,10
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
02.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.733
|0,58
|BIST SINAİ
|140.620
|1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.442
|1,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.918
|1,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.613
|0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.961
|0,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.779
|0,63
|BIST METAL ANA
|244.229
|0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|182.346
|0,48
|BIST MADENCİLİK
|107.340
|4,68
|BIST HİZMETLER
|87.745
|0,50
|BIST ELEKTRİK
|4.617
|1,38
|BIST ULAŞTIRMA
|180.063
|0,65
|BIST TURİZM
|12.271
|3,32
|BIST TİCARET
|232.526
|0,14
|BIST İLETİŞİM
|35.478
|0,28
|BIST SPOR
|50.540
|4,42
|BIST İNŞAAT
|104.096
|0,65
|BIST MALİ
|136.031
|0,67
|BIST BANKA
|161.161
|0,62
|BIST SİGORTA
|359.578
|0,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.907
|1,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.356
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.680
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|103.451
|1,31
|BIST BİLİŞİM
|35.125
|0,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|55.117
|-0,30
Kaynak: AA