02.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 125.733 0,58 BIST SINAİ 140.620 1,05 BIST GIDA, İÇECEK 141.442 1,10 BIST TEKSTIL, DERİ 46.918 1,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 80.613 0,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.961 0,94 BIST TAŞ, TOPRAK 86.779 0,63 BIST METAL ANA 244.229 0,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 182.346 0,48 BIST MADENCİLİK 107.340 4,68 BIST HİZMETLER 87.745 0,50 BIST ELEKTRİK 4.617 1,38 BIST ULAŞTIRMA 180.063 0,65 BIST TURİZM 12.271 3,32 BIST TİCARET 232.526 0,14 BIST İLETİŞİM 35.478 0,28 BIST SPOR 50.540 4,42 BIST İNŞAAT 104.096 0,65 BIST MALİ 136.031 0,67 BIST BANKA 161.161 0,62 BIST SİGORTA 359.578 0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.907 1,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.356 0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.680 0,49 BIST TEKNOLOJİ 103.451 1,31 BIST BİLİŞİM 35.125 0,47 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 55.117 -0,30

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)