31.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 124.024 -0,70 BIST SINAİ 139.366 0,22 BIST GIDA, İÇECEK 142.185 -0,45 BIST TEKSTIL, DERİ 46.190 -0,68 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 80.127 3,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.840 0,16 BIST TAŞ, TOPRAK 86.204 0,59 BIST METAL ANA 243.105 0,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.249 0,30 BIST MADENCİLİK 102.997 0,67 BIST HİZMETLER 87.278 -0,06 BIST ELEKTRİK 4.553 0,75 BIST ULAŞTIRMA 178.351 0,85 BIST TURİZM 11.825 0,47 BIST TİCARET 232.935 0,23 BIST İLETİŞİM 35.269 -1,00 BIST SPOR 48.395 -1,97 BIST İNŞAAT 103.220 -0,36 BIST MALİ 135.695 -0,21 BIST BANKA 160.902 -0,25 BIST SİGORTA 364.800 -0,62 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 79.391 -2,96 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.005 -0,07 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.504 -0,14 BIST TEKNOLOJİ 101.593 1,29 BIST BİLİŞİM 34.618 -0,08 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 54.549 -1,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)