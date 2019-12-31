Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.024 -0,70
BIST SINAİ 139.366 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 142.185 -0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
31.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|124.024
|-0,70
|BIST SINAİ
|139.366
|0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|142.185
|-0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.190
|-0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.127
|3,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.840
|0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.204
|0,59
|BIST METAL ANA
|243.105
|0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.249
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|102.997
|0,67
|BIST HİZMETLER
|87.278
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|4.553
|0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|178.351
|0,85
|BIST TURİZM
|11.825
|0,47
|BIST TİCARET
|232.935
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|35.269
|-1,00
|BIST SPOR
|48.395
|-1,97
|BIST İNŞAAT
|103.220
|-0,36
|BIST MALİ
|135.695
|-0,21
|BIST BANKA
|160.902
|-0,25
|BIST SİGORTA
|364.800
|-0,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.391
|-2,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.005
|-0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.504
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|101.593
|1,29
|BIST BİLİŞİM
|34.618
|-0,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.549
|-1,50
Kaynak: AA