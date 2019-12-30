30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 124.136 1,23 BIST SINAİ 139.254 0,88 BIST GIDA, İÇECEK 143.074 0,87 BIST TEKSTIL, DERİ 46.048 1,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 76.944 4,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.991 0,72 BIST TAŞ, TOPRAK 85.554 1,26 BIST METAL ANA 243.234 1,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.969 0,24 BIST MADENCİLİK 103.633 -0,55 BIST HİZMETLER 87.365 0,53 BIST ELEKTRİK 4.581 -0,50 BIST ULAŞTIRMA 176.596 1,72 BIST TURİZM 11.830 1,75 BIST TİCARET 232.602 0,29 BIST İLETİŞİM 35.533 -0,37 BIST SPOR 49.878 -3,31 BIST İNŞAAT 103.947 2,89 BIST MALİ 135.977 1,44 BIST BANKA 161.358 1,50 BIST SİGORTA 366.849 0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.703 1,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.005 1,14 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.521 2,54 BIST TEKNOLOJİ 99.005 1,91 BIST BİLİŞİM 34.527 1,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 55.350 3,24

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)