Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.136 1,23
BIST SINAİ 139.254 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 143.074 0,87
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|124.136
|1,23
|BIST SINAİ
|139.254
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|143.074
|0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.048
|1,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|76.944
|4,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.991
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.554
|1,26
|BIST METAL ANA
|243.234
|1,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.969
|0,24
|BIST MADENCİLİK
|103.633
|-0,55
|BIST HİZMETLER
|87.365
|0,53
|BIST ELEKTRİK
|4.581
|-0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|176.596
|1,72
|BIST TURİZM
|11.830
|1,75
|BIST TİCARET
|232.602
|0,29
|BIST İLETİŞİM
|35.533
|-0,37
|BIST SPOR
|49.878
|-3,31
|BIST İNŞAAT
|103.947
|2,89
|BIST MALİ
|135.977
|1,44
|BIST BANKA
|161.358
|1,50
|BIST SİGORTA
|366.849
|0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.703
|1,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.005
|1,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.521
|2,54
|BIST TEKNOLOJİ
|99.005
|1,91
|BIST BİLİŞİM
|34.527
|1,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|55.350
|3,24
Kaynak: AA