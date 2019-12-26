Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.416 1,64
BIST SINAİ 138.512 1,02
BIST GIDA, İÇECEK 141.197 0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
26.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|124.416
|1,64
|BIST SINAİ
|138.512
|1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.197
|0,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.539
|0,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.446
|0,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.156
|1,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.438
|1,36
|BIST METAL ANA
|237.221
|0,82
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.292
|1,24
|BIST MADENCİLİK
|105.626
|-0,35
|BIST HİZMETLER
|87.357
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|4.727
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|174.241
|0,19
|BIST TURİZM
|11.472
|1,14
|BIST TİCARET
|232.319
|1,27
|BIST İLETİŞİM
|35.869
|1,13
|BIST SPOR
|53.437
|0,13
|BIST İNŞAAT
|101.188
|0,91
|BIST MALİ
|134.928
|0,82
|BIST BANKA
|160.372
|0,89
|BIST SİGORTA
|367.446
|1,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.365
|8,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.643
|0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.242
|0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|98.490
|1,42
|BIST BİLİŞİM
|34.886
|2,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.822
|0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA