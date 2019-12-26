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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.416 1,64
BIST SINAİ 138.512 1,02
BIST GIDA, İÇECEK 141.197 0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

26.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:32
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.416 1,64
BIST SINAİ 138.512 1,02
BIST GIDA, İÇECEK 141.197 0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 45.539 0,79
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.446 0,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.156 1,22
BIST TAŞ, TOPRAK 85.438 1,36
BIST METAL ANA 237.221 0,82
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.292 1,24
BIST MADENCİLİK 105.626 -0,35
BIST HİZMETLER 87.357 0,90
BIST ELEKTRİK 4.727 0,82
BIST ULAŞTIRMA 174.241 0,19
BIST TURİZM 11.472 1,14
BIST TİCARET 232.319 1,27
BIST İLETİŞİM 35.869 1,13
BIST SPOR 53.437 0,13
BIST İNŞAAT 101.188 0,91
BIST MALİ 134.928 0,82
BIST BANKA 160.372 0,89
BIST SİGORTA 367.446 1,17
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.365 8,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.643 0,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.242 0,35
BIST TEKNOLOJİ 98.490 1,42
BIST BİLİŞİM 34.886 2,64
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.822 0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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