Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.654 1,16
BIST SINAİ 137.239 0,25
BIST GIDA, İÇECEK 140.405 0,98
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.654
|1,16
|BIST SINAİ
|137.239
|0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|140.405
|0,98
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.126
|0,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.147
|0,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.977
|0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.076
|1,13
|BIST METAL ANA
|235.354
|-0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|177.815
|0,19
|BIST MADENCİLİK
|106.557
|1,02
|BIST HİZMETLER
|86.552
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|4.708
|-0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|173.795
|0,09
|BIST TURİZM
|11.337
|1,52
|BIST TİCARET
|229.146
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|35.455
|0,18
|BIST SPOR
|53.455
|0,42
|BIST İNŞAAT
|100.255
|-0,16
|BIST MALİ
|133.758
|0,31
|BIST BANKA
|159.190
|0,36
|BIST SİGORTA
|362.650
|0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|74.766
|3,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.667
|0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.969
|-0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|96.405
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|33.522
|0,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.688
|-0,83
Kaynak: AA