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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.572 1,04
BIST SINAİ 136.730 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 138.350 1,22
BIST TEKSTIL, DERİ 44.

24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.572 1,04
BIST SINAİ 136.730 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 138.350 1,22
BIST TEKSTIL, DERİ 44.461 1,35
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.845 0,43
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.928 0,53
BIST TAŞ, TOPRAK 83.325 1,26
BIST METAL ANA 235.782 0,39
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 177.332 0,12
BIST MADENCİLİK 105.295 1,97
BIST HİZMETLER 86.464 0,95
BIST ELEKTRİK 4.756 0,91
BIST ULAŞTIRMA 173.127 0,93
BIST TURİZM 11.184 1,74
BIST TİCARET 229.029 0,87
BIST İLETİŞİM 35.420 1,28
BIST SPOR 53.306 -0,66
BIST İNŞAAT 99.793 0,73
BIST MALİ 133.565 1,05
BIST BANKA 159.057 1,27
BIST SİGORTA 363.101 0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.980 4,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.380 0,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.268 1,29
BIST TEKNOLOJİ 95.954 1,63
BIST BİLİŞİM 33.151 1,35
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.121 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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