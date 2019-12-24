Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.572 1,04
BIST SINAİ 136.730 0,65
BIST GIDA, İÇECEK 138.350 1,22
BIST TEKSTIL, DERİ 44.
24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.572
|1,04
|BIST SINAİ
|136.730
|0,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.350
|1,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.461
|1,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.845
|0,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.928
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.325
|1,26
|BIST METAL ANA
|235.782
|0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|177.332
|0,12
|BIST MADENCİLİK
|105.295
|1,97
|BIST HİZMETLER
|86.464
|0,95
|BIST ELEKTRİK
|4.756
|0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|173.127
|0,93
|BIST TURİZM
|11.184
|1,74
|BIST TİCARET
|229.029
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|35.420
|1,28
|BIST SPOR
|53.306
|-0,66
|BIST İNŞAAT
|99.793
|0,73
|BIST MALİ
|133.565
|1,05
|BIST BANKA
|159.057
|1,27
|BIST SİGORTA
|363.101
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.980
|4,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.380
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.268
|1,29
|BIST TEKNOLOJİ
|95.954
|1,63
|BIST BİLİŞİM
|33.151
|1,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.121
|-0,74
Kaynak: AA