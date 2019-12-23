Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.073 0,12
BIST SINAİ 135.776 1,21
BIST GIDA, İÇECEK 136.888 1,83
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.073
|0,12
|BIST SINAİ
|135.776
|1,21
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.888
|1,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.966
|0,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.817
|-0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.255
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.077
|0,79
|BIST METAL ANA
|234.015
|0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|176.277
|1,22
|BIST MADENCİLİK
|109.282
|4,04
|BIST HİZMETLER
|85.357
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|4.694
|1,84
|BIST ULAŞTIRMA
|171.198
|0,44
|BIST TURİZM
|11.030
|0,17
|BIST TİCARET
|226.225
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|34.869
|0,11
|BIST SPOR
|54.509
|-0,72
|BIST İNŞAAT
|98.751
|-0,33
|BIST MALİ
|131.233
|0,18
|BIST BANKA
|155.631
|-0,24
|BIST SİGORTA
|358.291
|0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.551
|0,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.183
|0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.860
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|94.130
|0,33
|BIST BİLİŞİM
|32.721
|1,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.717
|-0,65
Kaynak: AA