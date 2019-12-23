23.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.073 0,12 BIST SINAİ 135.776 1,21 BIST GIDA, İÇECEK 136.888 1,83 BIST TEKSTIL, DERİ 43.966 0,76 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.817 -0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.255 1,01 BIST TAŞ, TOPRAK 82.077 0,79 BIST METAL ANA 234.015 0,52 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 176.277 1,22 BIST MADENCİLİK 109.282 4,04 BIST HİZMETLER 85.357 0,34 BIST ELEKTRİK 4.694 1,84 BIST ULAŞTIRMA 171.198 0,44 BIST TURİZM 11.030 0,17 BIST TİCARET 226.225 0,26 BIST İLETİŞİM 34.869 0,11 BIST SPOR 54.509 -0,72 BIST İNŞAAT 98.751 -0,33 BIST MALİ 131.233 0,18 BIST BANKA 155.631 -0,24 BIST SİGORTA 358.291 0,17 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.551 0,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.183 0,77 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.860 0,62 BIST TEKNOLOJİ 94.130 0,33 BIST BİLİŞİM 32.721 1,13 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.717 -0,65

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)