19.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.197 0,98 BIST SINAİ 132.410 0,29 BIST GIDA, İÇECEK 135.369 1,05 BIST TEKSTIL, DERİ 43.419 1,34 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.264 -0,13 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.812 0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 81.884 -0,03 BIST METAL ANA 228.096 0,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.270 0,32 BIST MADENCİLİK 97.833 -0,26 BIST HİZMETLER 85.065 0,23 BIST ELEKTRİK 4.593 0,33 BIST ULAŞTIRMA 170.347 0,37 BIST TURİZM 10.800 0,18 BIST TİCARET 224.782 0,20 BIST İLETİŞİM 34.989 0,00 BIST SPOR 55.902 2,04 BIST İNŞAAT 99.829 0,11 BIST MALİ 130.879 -0,06 BIST BANKA 155.504 -0,09 BIST SİGORTA 360.902 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.384 0,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.364 -0,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.994 0,88 BIST TEKNOLOJİ 93.943 0,34 BIST BİLİŞİM 32.246 0,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.037 1,23

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)