Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.197 0,98
BIST SINAİ 132.410 0,29
BIST GIDA, İÇECEK 135.369 1,05
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
19.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.197
|0,98
|BIST SINAİ
|132.410
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.369
|1,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.419
|1,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.264
|-0,13
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.812
|0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.884
|-0,03
|BIST METAL ANA
|228.096
|0,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.270
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|97.833
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|85.065
|0,23
|BIST ELEKTRİK
|4.593
|0,33
|BIST ULAŞTIRMA
|170.347
|0,37
|BIST TURİZM
|10.800
|0,18
|BIST TİCARET
|224.782
|0,20
|BIST İLETİŞİM
|34.989
|0,00
|BIST SPOR
|55.902
|2,04
|BIST İNŞAAT
|99.829
|0,11
|BIST MALİ
|130.879
|-0,06
|BIST BANKA
|155.504
|-0,09
|BIST SİGORTA
|360.902
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.384
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.364
|-0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.994
|0,88
|BIST TEKNOLOJİ
|93.943
|0,34
|BIST BİLİŞİM
|32.246
|0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.037
|1,23
Kaynak: AA