Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.759 -0,42
BIST SINAİ 132.480 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 134.137 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|118.759
|-0,42
|BIST SINAİ
|132.480
|-0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.137
|0,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.462
|0,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.150
|-0,81
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.606
|-0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.410
|-1,57
|BIST METAL ANA
|230.455
|0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|171.332
|-0,41
|BIST MADENCİLİK
|98.511
|-1,02
|BIST HİZMETLER
|84.756
|-0,15
|BIST ELEKTRİK
|4.606
|-0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|170.031
|-0,86
|BIST TURİZM
|10.734
|-0,86
|BIST TİCARET
|221.516
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|35.248
|0,16
|BIST SPOR
|54.668
|2,60
|BIST İNŞAAT
|100.533
|-0,17
|BIST MALİ
|131.127
|-0,43
|BIST BANKA
|155.742
|-0,71
|BIST SİGORTA
|362.047
|-0,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.094
|-0,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.680
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.837
|-0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|93.846
|-1,25
|BIST BİLİŞİM
|32.213
|-1,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.361
|1,76
Kaynak: AA