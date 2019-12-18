18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 118.759 -0,42 BIST SINAİ 132.480 -0,33 BIST GIDA, İÇECEK 134.137 0,17 BIST TEKSTIL, DERİ 43.462 0,19 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.150 -0,81 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.606 -0,62 BIST TAŞ, TOPRAK 82.410 -1,57 BIST METAL ANA 230.455 0,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 171.332 -0,41 BIST MADENCİLİK 98.511 -1,02 BIST HİZMETLER 84.756 -0,15 BIST ELEKTRİK 4.606 -0,24 BIST ULAŞTIRMA 170.031 -0,86 BIST TURİZM 10.734 -0,86 BIST TİCARET 221.516 -0,32 BIST İLETİŞİM 35.248 0,16 BIST SPOR 54.668 2,60 BIST İNŞAAT 100.533 -0,17 BIST MALİ 131.127 -0,43 BIST BANKA 155.742 -0,71 BIST SİGORTA 362.047 -0,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.094 -0,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.680 0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.837 -0,94 BIST TEKNOLOJİ 93.846 -1,25 BIST BİLİŞİM 32.213 -1,40 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.361 1,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)