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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.759 -0,42
BIST SINAİ 132.480 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 134.137 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

18.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:16
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.759 -0,42
BIST SINAİ 132.480 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 134.137 0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 43.462 0,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.150 -0,81
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.606 -0,62
BIST TAŞ, TOPRAK 82.410 -1,57
BIST METAL ANA 230.455 0,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 171.332 -0,41
BIST MADENCİLİK 98.511 -1,02
BIST HİZMETLER 84.756 -0,15
BIST ELEKTRİK 4.606 -0,24
BIST ULAŞTIRMA 170.031 -0,86
BIST TURİZM 10.734 -0,86
BIST TİCARET 221.516 -0,32
BIST İLETİŞİM 35.248 0,16
BIST SPOR 54.668 2,60
BIST İNŞAAT 100.533 -0,17
BIST MALİ 131.127 -0,43
BIST BANKA 155.742 -0,71
BIST SİGORTA 362.047 -0,87
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.094 -0,75
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.680 0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.837 -0,94
BIST TEKNOLOJİ 93.846 -1,25
BIST BİLİŞİM 32.213 -1,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.361 1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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