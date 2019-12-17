17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.678 0,21 BIST SINAİ 133.315 0,60 BIST GIDA, İÇECEK 134.714 0,26 BIST TEKSTIL, DERİ 43.653 0,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 73.450 0,88 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.424 1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 85.060 0,59 BIST METAL ANA 229.736 0,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 173.057 0,21 BIST MADENCİLİK 98.964 0,34 BIST HİZMETLER 85.141 0,39 BIST ELEKTRİK 4.645 0,89 BIST ULAŞTIRMA 172.496 0,01 BIST TURİZM 10.864 1,75 BIST TİCARET 222.163 0,20 BIST İLETİŞİM 35.429 0,23 BIST SPOR 54.234 -2,82 BIST İNŞAAT 98.583 1,60 BIST MALİ 132.888 0,50 BIST BANKA 158.256 0,61 BIST SİGORTA 370.139 1,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.083 1,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.494 0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.496 0,36 BIST TEKNOLOJİ 95.939 0,30 BIST BİLİŞİM 33.031 -0,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 50.088 0,97

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)