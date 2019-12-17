Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.678 0,21
BIST SINAİ 133.315 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 134.714 0,26
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.678
|0,21
|BIST SINAİ
|133.315
|0,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.714
|0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.653
|0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|73.450
|0,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.424
|1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.060
|0,59
|BIST METAL ANA
|229.736
|0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|173.057
|0,21
|BIST MADENCİLİK
|98.964
|0,34
|BIST HİZMETLER
|85.141
|0,39
|BIST ELEKTRİK
|4.645
|0,89
|BIST ULAŞTIRMA
|172.496
|0,01
|BIST TURİZM
|10.864
|1,75
|BIST TİCARET
|222.163
|0,20
|BIST İLETİŞİM
|35.429
|0,23
|BIST SPOR
|54.234
|-2,82
|BIST İNŞAAT
|98.583
|1,60
|BIST MALİ
|132.888
|0,50
|BIST BANKA
|158.256
|0,61
|BIST SİGORTA
|370.139
|1,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.083
|1,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.494
|0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.496
|0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|95.939
|0,30
|BIST BİLİŞİM
|33.031
|-0,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|50.088
|0,97
Kaynak: AA