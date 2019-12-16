Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.011 0,16
BIST SINAİ 132.098 0,39
BIST GIDA, İÇECEK 133.674 0,38
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.011
|0,16
|BIST SINAİ
|132.098
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.674
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.452
|0,93
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.452
|0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.759
|0,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.339
|3,13
|BIST METAL ANA
|228.019
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.146
|0,64
|BIST MADENCİLİK
|98.624
|-0,20
|BIST HİZMETLER
|84.355
|0,28
|BIST ELEKTRİK
|4.602
|0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|170.703
|0,88
|BIST TURİZM
|10.622
|-0,09
|BIST TİCARET
|220.558
|-0,06
|BIST İLETİŞİM
|35.140
|0,21
|BIST SPOR
|55.380
|0,53
|BIST İNŞAAT
|97.661
|0,09
|BIST MALİ
|131.608
|0,08
|BIST BANKA
|156.101
|-0,37
|BIST SİGORTA
|365.774
|2,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.862
|2,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.310
|0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.193
|-0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|94.835
|-0,16
|BIST BİLİŞİM
|32.527
|0,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|49.367
|2,83
Kaynak: AA