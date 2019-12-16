16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 119.011 0,16 BIST SINAİ 132.098 0,39 BIST GIDA, İÇECEK 133.674 0,38 BIST TEKSTIL, DERİ 43.452 0,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.452 0,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.759 0,30 BIST TAŞ, TOPRAK 84.339 3,13 BIST METAL ANA 228.019 -0,27 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.146 0,64 BIST MADENCİLİK 98.624 -0,20 BIST HİZMETLER 84.355 0,28 BIST ELEKTRİK 4.602 0,65 BIST ULAŞTIRMA 170.703 0,88 BIST TURİZM 10.622 -0,09 BIST TİCARET 220.558 -0,06 BIST İLETİŞİM 35.140 0,21 BIST SPOR 55.380 0,53 BIST İNŞAAT 97.661 0,09 BIST MALİ 131.608 0,08 BIST BANKA 156.101 -0,37 BIST SİGORTA 365.774 2,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.862 2,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.310 0,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.193 -0,12 BIST TEKNOLOJİ 94.835 -0,16 BIST BİLİŞİM 32.527 0,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 49.367 2,83

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)