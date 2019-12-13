Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.874 0,74
BIST SINAİ 133.111 1,10
BIST GIDA, İÇECEK 134.304 1,47
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.874
|0,74
|BIST SINAİ
|133.111
|1,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.304
|1,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.357
|0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.446
|2,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.293
|0,41
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.095
|0,15
|BIST METAL ANA
|232.931
|1,98
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.620
|1,77
|BIST MADENCİLİK
|100.559
|-0,71
|BIST HİZMETLER
|85.018
|0,77
|BIST ELEKTRİK
|4.641
|-0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|172.238
|0,00
|BIST TURİZM
|10.888
|0,05
|BIST TİCARET
|222.795
|0,63
|BIST İLETİŞİM
|35.316
|1,82
|BIST SPOR
|54.378
|1,57
|BIST İNŞAAT
|98.663
|0,22
|BIST MALİ
|133.288
|2,12
|BIST BANKA
|159.127
|3,47
|BIST SİGORTA
|357.888
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.203
|3,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.657
|0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.921
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|96.549
|1,37
|BIST BİLİŞİM
|32.806
|0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|48.351
|-0,33
Kaynak: AA