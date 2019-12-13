13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.874 0,74 BIST SINAİ 133.111 1,10 BIST GIDA, İÇECEK 134.304 1,47 BIST TEKSTIL, DERİ 43.357 0,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.446 2,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.293 0,41 BIST TAŞ, TOPRAK 83.095 0,15 BIST METAL ANA 232.931 1,98 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.620 1,77 BIST MADENCİLİK 100.559 -0,71 BIST HİZMETLER 85.018 0,77 BIST ELEKTRİK 4.641 -0,47 BIST ULAŞTIRMA 172.238 0,00 BIST TURİZM 10.888 0,05 BIST TİCARET 222.795 0,63 BIST İLETİŞİM 35.316 1,82 BIST SPOR 54.378 1,57 BIST İNŞAAT 98.663 0,22 BIST MALİ 133.288 2,12 BIST BANKA 159.127 3,47 BIST SİGORTA 357.888 0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.203 3,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.657 0,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.921 0,79 BIST TEKNOLOJİ 96.549 1,37 BIST BİLİŞİM 32.806 0,59 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 48.351 -0,33

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)