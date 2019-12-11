Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.420 -2,26
BIST SINAİ 129.797 0,20
BIST GIDA, İÇECEK 130.178 0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.420
|-2,26
|BIST SINAİ
|129.797
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.178
|0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.562
|-0,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|70.071
|-0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.003
|-0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.456
|-0,16
|BIST METAL ANA
|221.536
|-0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|168.642
|1,11
|BIST MADENCİLİK
|100.889
|1,80
|BIST HİZMETLER
|82.936
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|4.616
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|169.020
|0,82
|BIST TURİZM
|10.860
|1,15
|BIST TİCARET
|216.762
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|34.347
|0,16
|BIST SPOR
|51.853
|-1,86
|BIST İNŞAAT
|96.711
|0,19
|BIST MALİ
|128.078
|0,11
|BIST BANKA
|150.499
|-0,17
|BIST SİGORTA
|350.322
|1,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.152
|0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.438
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.375
|0,90
|BIST TEKNOLOJİ
|94.226
|-0,56
|BIST BİLİŞİM
|32.614
|-0,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.353
|-0,50
Kaynak: AA