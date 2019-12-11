Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.420 -2,26
BIST SINAİ 129.797 0,20
BIST GIDA, İÇECEK 130.178 0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 42.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.420 -2,26
BIST SINAİ 129.797 0,20
BIST GIDA, İÇECEK 130.178 0,43
BIST TEKSTIL, DERİ 42.562 -0,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.071 -0,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.003 -0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 81.456 -0,16
BIST METAL ANA 221.536 -0,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 168.642 1,11
BIST MADENCİLİK 100.889 1,80
BIST HİZMETLER 82.936 0,14
BIST ELEKTRİK 4.616 1,23
BIST ULAŞTIRMA 169.020 0,82
BIST TURİZM 10.860 1,15
BIST TİCARET 216.762 -0,36
BIST İLETİŞİM 34.347 0,16
BIST SPOR 51.853 -1,86
BIST İNŞAAT 96.711 0,19
BIST MALİ 128.078 0,11
BIST BANKA 150.499 -0,17
BIST SİGORTA 350.322 1,86
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.152 0,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.438 0,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.375 0,90
BIST TEKNOLOJİ 94.226 -0,56
BIST BİLİŞİM 32.614 -0,43
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.353 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler