Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.857 -1,79
BIST SINAİ 130.029 -0,58
BIST GIDA, İÇECEK 129.821 -1,24
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
10.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.857
|-1,79
|BIST SINAİ
|130.029
|-0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.821
|-1,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.800
|-1,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|69.974
|-3,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.017
|-0,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.147
|-0,25
|BIST METAL ANA
|221.589
|-0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|167.286
|-1,24
|BIST MADENCİLİK
|99.433
|-0,28
|BIST HİZMETLER
|82.800
|-0,66
|BIST ELEKTRİK
|4.532
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|166.482
|0,01
|BIST TURİZM
|10.635
|-0,32
|BIST TİCARET
|217.762
|-1,01
|BIST İLETİŞİM
|34.391
|-0,72
|BIST SPOR
|52.498
|-1,29
|BIST İNŞAAT
|96.927
|-0,84
|BIST MALİ
|128.154
|-0,35
|BIST BANKA
|150.850
|-0,10
|BIST SİGORTA
|344.908
|-0,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|63.882
|0,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.611
|-0,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.906
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|95.615
|0,39
|BIST BİLİŞİM
|33.314
|2,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.736
|-0,50
Kaynak: AA