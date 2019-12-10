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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.857 -1,79
BIST SINAİ 130.029 -0,58
BIST GIDA, İÇECEK 129.821 -1,24
BIST TEKSTIL, DERİ 42.

10.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.857 -1,79
BIST SINAİ 130.029 -0,58
BIST GIDA, İÇECEK 129.821 -1,24
BIST TEKSTIL, DERİ 42.800 -1,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 69.974 -3,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.017 -0,15
BIST TAŞ, TOPRAK 83.147 -0,25
BIST METAL ANA 221.589 -0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 167.286 -1,24
BIST MADENCİLİK 99.433 -0,28
BIST HİZMETLER 82.800 -0,66
BIST ELEKTRİK 4.532 0,19
BIST ULAŞTIRMA 166.482 0,01
BIST TURİZM 10.635 -0,32
BIST TİCARET 217.762 -1,01
BIST İLETİŞİM 34.391 -0,72
BIST SPOR 52.498 -1,29
BIST İNŞAAT 96.927 -0,84
BIST MALİ 128.154 -0,35
BIST BANKA 150.850 -0,10
BIST SİGORTA 344.908 -0,57
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.882 0,20
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.611 -0,93
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.906 0,41
BIST TEKNOLOJİ 95.615 0,39
BIST BİLİŞİM 33.314 2,37
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.736 -0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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