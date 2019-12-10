10.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 122.857 -1,79 BIST SINAİ 130.029 -0,58 BIST GIDA, İÇECEK 129.821 -1,24 BIST TEKSTIL, DERİ 42.800 -1,34 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 69.974 -3,38 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.017 -0,15 BIST TAŞ, TOPRAK 83.147 -0,25 BIST METAL ANA 221.589 -0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 167.286 -1,24 BIST MADENCİLİK 99.433 -0,28 BIST HİZMETLER 82.800 -0,66 BIST ELEKTRİK 4.532 0,19 BIST ULAŞTIRMA 166.482 0,01 BIST TURİZM 10.635 -0,32 BIST TİCARET 217.762 -1,01 BIST İLETİŞİM 34.391 -0,72 BIST SPOR 52.498 -1,29 BIST İNŞAAT 96.927 -0,84 BIST MALİ 128.154 -0,35 BIST BANKA 150.850 -0,10 BIST SİGORTA 344.908 -0,57 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.882 0,20 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.611 -0,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.906 0,41 BIST TEKNOLOJİ 95.615 0,39 BIST BİLİŞİM 33.314 2,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.736 -0,50

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)