Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.361 -0,07
BIST SINAİ 130.586 0,51
BIST GIDA, İÇECEK 131.725 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.361
|-0,07
|BIST SINAİ
|130.586
|0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.725
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.480
|0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.421
|1,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.409
|0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.969
|2,10
|BIST METAL ANA
|221.540
|1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|168.521
|-0,50
|BIST MADENCİLİK
|99.444
|-1,28
|BIST HİZMETLER
|83.463
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|4.509
|0,84
|BIST ULAŞTIRMA
|167.057
|0,91
|BIST TURİZM
|10.668
|2,40
|BIST TİCARET
|219.373
|-0,74
|BIST İLETİŞİM
|34.803
|-1,52
|BIST SPOR
|53.577
|1,19
|BIST İNŞAAT
|97.917
|2,24
|BIST MALİ
|128.851
|0,08
|BIST BANKA
|151.763
|-0,31
|BIST SİGORTA
|340.139
|0,71
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|65.128
|3,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.453
|0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.559
|1,70
|BIST TEKNOLOJİ
|95.828
|0,14
|BIST BİLİŞİM
|33.157
|-1,64
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|47.027
|0,68
Kaynak: AA