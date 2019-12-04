Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.848 1,24
BIST SINAİ 128.144 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 129.038 -0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.848
|1,24
|BIST SINAİ
|128.144
|0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.038
|-0,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.547
|2,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|69.100
|1,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.789
|0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.885
|0,85
|BIST METAL ANA
|217.268
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.775
|0,02
|BIST MADENCİLİK
|102.063
|0,19
|BIST HİZMETLER
|82.121
|0,12
|BIST ELEKTRİK
|4.256
|0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|163.770
|0,27
|BIST TURİZM
|10.052
|2,66
|BIST TİCARET
|219.778
|-0,05
|BIST İLETİŞİM
|34.054
|0,05
|BIST SPOR
|52.768
|-0,52
|BIST İNŞAAT
|93.432
|0,77
|BIST MALİ
|126.753
|0,63
|BIST BANKA
|149.680
|1,04
|BIST SİGORTA
|332.098
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.215
|-0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.906
|-0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.485
|1,32
|BIST TEKNOLOJİ
|93.513
|0,98
|BIST BİLİŞİM
|33.031
|2,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.180
|0,86
Kaynak: AA