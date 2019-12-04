04.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 122.848 1,24 BIST SINAİ 128.144 0,47 BIST GIDA, İÇECEK 129.038 -0,55 BIST TEKSTIL, DERİ 42.547 2,00 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 69.100 1,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.789 0,43 BIST TAŞ, TOPRAK 78.885 0,85 BIST METAL ANA 217.268 1,22 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.775 0,02 BIST MADENCİLİK 102.063 0,19 BIST HİZMETLER 82.121 0,12 BIST ELEKTRİK 4.256 0,97 BIST ULAŞTIRMA 163.770 0,27 BIST TURİZM 10.052 2,66 BIST TİCARET 219.778 -0,05 BIST İLETİŞİM 34.054 0,05 BIST SPOR 52.768 -0,52 BIST İNŞAAT 93.432 0,77 BIST MALİ 126.753 0,63 BIST BANKA 149.680 1,04 BIST SİGORTA 332.098 -0,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.215 -0,15 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.906 -0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.485 1,32 BIST TEKNOLOJİ 93.513 0,98 BIST BİLİŞİM 33.031 2,23 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.180 0,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)