03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.452 0,39 BIST SINAİ 129.152 0,28 BIST GIDA, İÇECEK 131.075 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 41.786 2,11 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 68.656 1,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.833 -0,23 BIST TAŞ, TOPRAK 79.386 1,79 BIST METAL ANA 217.568 -0,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 167.629 0,49 BIST MADENCİLİK 103.303 1,63 BIST HİZMETLER 82.981 0,18 BIST ELEKTRİK 4.238 1,58 BIST ULAŞTIRMA 166.252 0,52 BIST TURİZM 9.668 1,45 BIST TİCARET 222.372 -0,29 BIST İLETİŞİM 34.390 0,47 BIST SPOR 53.530 -3,12 BIST İNŞAAT 93.420 0,22 BIST MALİ 127.976 0,69 BIST BANKA 151.394 0,70 BIST SİGORTA 333.834 0,74 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.677 3,63 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.084 0,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.090 0,91 BIST TEKNOLOJİ 93.244 1,84 BIST BİLİŞİM 31.934 2,14 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.018 0,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)