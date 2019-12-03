Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.452 0,39
BIST SINAİ 129.152 0,28
BIST GIDA, İÇECEK 131.075 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 41.
03.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.452
|0,39
|BIST SINAİ
|129.152
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.075
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.786
|2,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|68.656
|1,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.833
|-0,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|79.386
|1,79
|BIST METAL ANA
|217.568
|-0,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|167.629
|0,49
|BIST MADENCİLİK
|103.303
|1,63
|BIST HİZMETLER
|82.981
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|4.238
|1,58
|BIST ULAŞTIRMA
|166.252
|0,52
|BIST TURİZM
|9.668
|1,45
|BIST TİCARET
|222.372
|-0,29
|BIST İLETİŞİM
|34.390
|0,47
|BIST SPOR
|53.530
|-3,12
|BIST İNŞAAT
|93.420
|0,22
|BIST MALİ
|127.976
|0,69
|BIST BANKA
|151.394
|0,70
|BIST SİGORTA
|333.834
|0,74
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.677
|3,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.084
|0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.090
|0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|93.244
|1,84
|BIST BİLİŞİM
|31.934
|2,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.018
|0,76
Kaynak: AA