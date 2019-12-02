Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.695 1,25
BIST SINAİ 128.269 1,35
BIST GIDA, İÇECEK 130.447 1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
02.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.695
|1,25
|BIST SINAİ
|128.269
|1,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.447
|1,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.506
|3,43
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|67.672
|3,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.570
|0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|77.541
|1,73
|BIST METAL ANA
|214.858
|1,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|166.794
|1,45
|BIST MADENCİLİK
|99.864
|2,47
|BIST HİZMETLER
|82.819
|0,84
|BIST ELEKTRİK
|4.154
|0,62
|BIST ULAŞTIRMA
|165.128
|1,52
|BIST TURİZM
|9.482
|3,93
|BIST TİCARET
|222.034
|0,31
|BIST İLETİŞİM
|34.487
|0,43
|BIST SPOR
|55.024
|8,95
|BIST İNŞAAT
|93.335
|0,91
|BIST MALİ
|127.481
|1,20
|BIST BANKA
|151.193
|0,79
|BIST SİGORTA
|333.066
|1,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.371
|2,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.362
|1,61
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.862
|1,95
|BIST TEKNOLOJİ
|91.640
|1,09
|BIST BİLİŞİM
|31.213
|1,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|45.749
|1,63
Kaynak: AA