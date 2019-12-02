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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.695 1,25
BIST SINAİ 128.269 1,35
BIST GIDA, İÇECEK 130.447 1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 40.

02.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.695 1,25
BIST SINAİ 128.269 1,35
BIST GIDA, İÇECEK 130.447 1,13
BIST TEKSTIL, DERİ 40.506 3,43
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 67.672 3,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.570 0,56
BIST TAŞ, TOPRAK 77.541 1,73
BIST METAL ANA 214.858 1,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.794 1,45
BIST MADENCİLİK 99.864 2,47
BIST HİZMETLER 82.819 0,84
BIST ELEKTRİK 4.154 0,62
BIST ULAŞTIRMA 165.128 1,52
BIST TURİZM 9.482 3,93
BIST TİCARET 222.034 0,31
BIST İLETİŞİM 34.487 0,43
BIST SPOR 55.024 8,95
BIST İNŞAAT 93.335 0,91
BIST MALİ 127.481 1,20
BIST BANKA 151.193 0,79
BIST SİGORTA 333.066 1,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.371 2,61
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.362 1,61
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.862 1,95
BIST TEKNOLOJİ 91.640 1,09
BIST BİLİŞİM 31.213 1,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 45.749 1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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