Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.955 0,65
BIST SINAİ 126.694 0,61
BIST GIDA, İÇECEK 129.828 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|118.955
|0,65
|BIST SINAİ
|126.694
|0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.828
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.114
|1,17
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.324
|0,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.744
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.268
|0,94
|BIST METAL ANA
|211.458
|1,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.748
|0,92
|BIST MADENCİLİK
|97.846
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|82.070
|-0,74
|BIST ELEKTRİK
|4.141
|-0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|163.263
|-0,82
|BIST TURİZM
|9.003
|-0,14
|BIST TİCARET
|220.563
|-1,10
|BIST İLETİŞİM
|34.464
|-0,82
|BIST SPOR
|49.034
|2,03
|BIST İNŞAAT
|92.268
|-0,10
|BIST MALİ
|126.598
|0,26
|BIST BANKA
|151.008
|0,27
|BIST SİGORTA
|329.478
|0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.710
|2,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.035
|0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.424
|0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|91.057
|0,00
|BIST BİLİŞİM
|30.734
|0,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|44.798
|-0,47
Kaynak: AA