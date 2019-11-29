29.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 118.955 0,65 BIST SINAİ 126.694 0,61 BIST GIDA, İÇECEK 129.828 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 39.114 1,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 65.324 0,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.744 0,12 BIST TAŞ, TOPRAK 76.268 0,94 BIST METAL ANA 211.458 1,59 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.748 0,92 BIST MADENCİLİK 97.846 -0,17 BIST HİZMETLER 82.070 -0,74 BIST ELEKTRİK 4.141 -0,17 BIST ULAŞTIRMA 163.263 -0,82 BIST TURİZM 9.003 -0,14 BIST TİCARET 220.563 -1,10 BIST İLETİŞİM 34.464 -0,82 BIST SPOR 49.034 2,03 BIST İNŞAAT 92.268 -0,10 BIST MALİ 126.598 0,26 BIST BANKA 151.008 0,27 BIST SİGORTA 329.478 0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.710 2,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.035 0,08 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.424 0,70 BIST TEKNOLOJİ 91.057 0,00 BIST BİLİŞİM 30.734 0,35 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 44.798 -0,47

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)