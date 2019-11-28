Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.075 0,69
BIST SINAİ 125.663 0,91
BIST GIDA, İÇECEK 128.840 1,14
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|117.075
|0,69
|BIST SINAİ
|125.663
|0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|128.840
|1,14
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.659
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|64.864
|0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.477
|0,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.819
|1,26
|BIST METAL ANA
|207.032
|0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|163.553
|1,32
|BIST MADENCİLİK
|97.957
|0,86
|BIST HİZMETLER
|82.134
|1,13
|BIST ELEKTRİK
|4.128
|0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|163.426
|0,51
|BIST TURİZM
|8.859
|2,52
|BIST TİCARET
|222.382
|1,82
|BIST İLETİŞİM
|34.279
|0,93
|BIST SPOR
|47.517
|1,99
|BIST İNŞAAT
|92.513
|0,73
|BIST MALİ
|125.909
|0,62
|BIST BANKA
|150.306
|0,68
|BIST SİGORTA
|327.693
|0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.575
|1,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.567
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.019
|0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|90.557
|1,46
|BIST BİLİŞİM
|30.343
|3,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|45.169
|1,71
Kaynak: AA