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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.075 0,69
BIST SINAİ 125.663 0,91
BIST GIDA, İÇECEK 128.840 1,14
BIST TEKSTIL, DERİ 38.

28.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.075 0,69
BIST SINAİ 125.663 0,91
BIST GIDA, İÇECEK 128.840 1,14
BIST TEKSTIL, DERİ 38.659 1,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 64.864 0,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.477 0,60
BIST TAŞ, TOPRAK 75.819 1,26
BIST METAL ANA 207.032 0,74
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 163.553 1,32
BIST MADENCİLİK 97.957 0,86
BIST HİZMETLER 82.134 1,13
BIST ELEKTRİK 4.128 0,53
BIST ULAŞTIRMA 163.426 0,51
BIST TURİZM 8.859 2,52
BIST TİCARET 222.382 1,82
BIST İLETİŞİM 34.279 0,93
BIST SPOR 47.517 1,99
BIST İNŞAAT 92.513 0,73
BIST MALİ 125.909 0,62
BIST BANKA 150.306 0,68
BIST SİGORTA 327.693 0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.575 1,81
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.567 0,62
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.019 0,46
BIST TEKNOLOJİ 90.557 1,46
BIST BİLİŞİM 30.343 3,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 45.169 1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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