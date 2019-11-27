27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 116.177 0,09 BIST SINAİ 124.738 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 126.796 -0,01 BIST TEKSTIL, DERİ 38.155 0,34 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 65.029 0,82 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.703 0,07 BIST TAŞ, TOPRAK 73.653 1,72 BIST METAL ANA 206.278 -1,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 163.090 0,50 BIST MADENCİLİK 98.428 1,18 BIST HİZMETLER 80.841 -0,14 BIST ELEKTRİK 4.144 -0,49 BIST ULAŞTIRMA 162.898 -1,16 BIST TURİZM 8.654 1,06 BIST TİCARET 215.749 -0,04 BIST İLETİŞİM 33.835 0,54 BIST SPOR 46.414 0,79 BIST İNŞAAT 91.998 -0,16 BIST MALİ 125.158 -0,13 BIST BANKA 148.962 -0,55 BIST SİGORTA 327.797 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.840 -0,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.205 0,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.891 0,10 BIST TEKNOLOJİ 89.512 -0,22 BIST BİLİŞİM 29.336 0,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 43.536 0,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)