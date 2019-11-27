Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.177 0,09
BIST SINAİ 124.738 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 126.796 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|116.177
|0,09
|BIST SINAİ
|124.738
|0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.796
|-0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.155
|0,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.029
|0,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.703
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|73.653
|1,72
|BIST METAL ANA
|206.278
|-1,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|163.090
|0,50
|BIST MADENCİLİK
|98.428
|1,18
|BIST HİZMETLER
|80.841
|-0,14
|BIST ELEKTRİK
|4.144
|-0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|162.898
|-1,16
|BIST TURİZM
|8.654
|1,06
|BIST TİCARET
|215.749
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|33.835
|0,54
|BIST SPOR
|46.414
|0,79
|BIST İNŞAAT
|91.998
|-0,16
|BIST MALİ
|125.158
|-0,13
|BIST BANKA
|148.962
|-0,55
|BIST SİGORTA
|327.797
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.840
|-0,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.205
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.891
|0,10
|BIST TEKNOLOJİ
|89.512
|-0,22
|BIST BİLİŞİM
|29.336
|0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|43.536
|0,08
Kaynak: AA