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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.177 0,09
BIST SINAİ 124.738 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 126.796 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 38.

27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.177 0,09
BIST SINAİ 124.738 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 126.796 -0,01
BIST TEKSTIL, DERİ 38.155 0,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 65.029 0,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.703 0,07
BIST TAŞ, TOPRAK 73.653 1,72
BIST METAL ANA 206.278 -1,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 163.090 0,50
BIST MADENCİLİK 98.428 1,18
BIST HİZMETLER 80.841 -0,14
BIST ELEKTRİK 4.144 -0,49
BIST ULAŞTIRMA 162.898 -1,16
BIST TURİZM 8.654 1,06
BIST TİCARET 215.749 -0,04
BIST İLETİŞİM 33.835 0,54
BIST SPOR 46.414 0,79
BIST İNŞAAT 91.998 -0,16
BIST MALİ 125.158 -0,13
BIST BANKA 148.962 -0,55
BIST SİGORTA 327.797 -0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.840 -0,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.205 0,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.891 0,10
BIST TEKNOLOJİ 89.512 -0,22
BIST BİLİŞİM 29.336 0,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 43.536 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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