Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.560 0,17
BIST SINAİ 124.710 -0,26
BIST GIDA, İÇECEK 126.760 -0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
25.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.560
|0,17
|BIST SINAİ
|124.710
|-0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.760
|-0,78
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.469
|-0,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|63.503
|-0,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.675
|-0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.697
|0,22
|BIST METAL ANA
|205.043
|1,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.252
|-0,33
|BIST MADENCİLİK
|98.586
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|80.768
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|4.126
|-1,21
|BIST ULAŞTIRMA
|162.834
|-0,49
|BIST TURİZM
|8.479
|-0,82
|BIST TİCARET
|216.776
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|33.649
|0,01
|BIST SPOR
|45.886
|2,08
|BIST İNŞAAT
|92.011
|0,15
|BIST MALİ
|125.458
|-0,69
|BIST BANKA
|149.333
|-0,95
|BIST SİGORTA
|328.162
|-0,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|57.249
|2,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.633
|-0,61
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.815
|0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|89.793
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|28.263
|0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|42.487
|2,38
Kaynak: AA