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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.560 0,17
BIST SINAİ 124.710 -0,26
BIST GIDA, İÇECEK 126.760 -0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

25.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.560 0,17
BIST SINAİ 124.710 -0,26
BIST GIDA, İÇECEK 126.760 -0,78
BIST TEKSTIL, DERİ 37.469 -0,38
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 63.503 -0,70
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.675 -0,78
BIST TAŞ, TOPRAK 71.697 0,22
BIST METAL ANA 205.043 1,29
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.252 -0,33
BIST MADENCİLİK 98.586 -0,84
BIST HİZMETLER 80.768 -0,24
BIST ELEKTRİK 4.126 -1,21
BIST ULAŞTIRMA 162.834 -0,49
BIST TURİZM 8.479 -0,82
BIST TİCARET 216.776 -0,36
BIST İLETİŞİM 33.649 0,01
BIST SPOR 45.886 2,08
BIST İNŞAAT 92.011 0,15
BIST MALİ 125.458 -0,69
BIST BANKA 149.333 -0,95
BIST SİGORTA 328.162 -0,80
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.249 2,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.633 -0,61
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.815 0,60
BIST TEKNOLOJİ 89.793 -0,33
BIST BİLİŞİM 28.263 0,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 42.487 2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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