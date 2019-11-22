Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.619 0,63
BIST SINAİ 125.209 0,50
BIST GIDA, İÇECEK 128.277 0,96
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.619
|0,63
|BIST SINAİ
|125.209
|0,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|128.277
|0,96
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.763
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.367
|0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.103
|0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.004
|0,14
|BIST METAL ANA
|201.222
|0,96
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.595
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|100.351
|-0,28
|BIST HİZMETLER
|81.113
|-0,25
|BIST ELEKTRİK
|4.168
|1,09
|BIST ULAŞTIRMA
|163.834
|-0,68
|BIST TURİZM
|8.549
|1,06
|BIST TİCARET
|217.301
|-0,44
|BIST İLETİŞİM
|33.901
|-0,17
|BIST SPOR
|45.354
|-0,12
|BIST İNŞAAT
|91.746
|0,55
|BIST MALİ
|126.786
|0,12
|BIST BANKA
|151.702
|0,28
|BIST SİGORTA
|328.236
|-0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.561
|-0,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.285
|-0,22
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.619
|0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|90.201
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|28.205
|2,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|41.483
|0,81
Kaynak: AA