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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.619 0,63
BIST SINAİ 125.209 0,50
BIST GIDA, İÇECEK 128.277 0,96
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

22.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:32
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.619 0,63
BIST SINAİ 125.209 0,50
BIST GIDA, İÇECEK 128.277 0,96
BIST TEKSTIL, DERİ 37.763 0,50
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 62.367 0,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.103 0,54
BIST TAŞ, TOPRAK 72.004 0,14
BIST METAL ANA 201.222 0,96
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.595 -0,11
BIST MADENCİLİK 100.351 -0,28
BIST HİZMETLER 81.113 -0,25
BIST ELEKTRİK 4.168 1,09
BIST ULAŞTIRMA 163.834 -0,68
BIST TURİZM 8.549 1,06
BIST TİCARET 217.301 -0,44
BIST İLETİŞİM 33.901 -0,17
BIST SPOR 45.354 -0,12
BIST İNŞAAT 91.746 0,55
BIST MALİ 126.786 0,12
BIST BANKA 151.702 0,28
BIST SİGORTA 328.236 -0,68
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.561 -0,08
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.285 -0,22
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.619 0,67
BIST TEKNOLOJİ 90.201 0,55
BIST BİLİŞİM 28.205 2,69
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 41.483 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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