Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.454 0,58
BIST SINAİ 125.954 0,41
BIST GIDA, İÇECEK 128.624 2,05
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
20.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.454
|0,58
|BIST SINAİ
|125.954
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|128.624
|2,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.992
|0,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.218
|0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.165
|0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.753
|0,77
|BIST METAL ANA
|200.864
|-0,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.504
|-0,04
|BIST MADENCİLİK
|102.757
|1,72
|BIST HİZMETLER
|82.453
|0,27
|BIST ELEKTRİK
|4.103
|0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|170.204
|1,22
|BIST TURİZM
|8.449
|0,82
|BIST TİCARET
|220.309
|-0,25
|BIST İLETİŞİM
|34.451
|0,01
|BIST SPOR
|45.998
|0,98
|BIST İNŞAAT
|91.782
|0,20
|BIST MALİ
|127.043
|0,37
|BIST BANKA
|152.425
|0,56
|BIST SİGORTA
|327.595
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.466
|1,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.756
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.506
|0,90
|BIST TEKNOLOJİ
|90.627
|1,34
|BIST BİLİŞİM
|26.967
|0,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|41.300
|2,84
Kaynak: AA