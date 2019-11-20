20.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.454 0,58 BIST SINAİ 125.954 0,41 BIST GIDA, İÇECEK 128.624 2,05 BIST TEKSTIL, DERİ 37.992 0,90 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 62.218 0,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.165 0,20 BIST TAŞ, TOPRAK 72.753 0,77 BIST METAL ANA 200.864 -0,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.504 -0,04 BIST MADENCİLİK 102.757 1,72 BIST HİZMETLER 82.453 0,27 BIST ELEKTRİK 4.103 0,78 BIST ULAŞTIRMA 170.204 1,22 BIST TURİZM 8.449 0,82 BIST TİCARET 220.309 -0,25 BIST İLETİŞİM 34.451 0,01 BIST SPOR 45.998 0,98 BIST İNŞAAT 91.782 0,20 BIST MALİ 127.043 0,37 BIST BANKA 152.425 0,56 BIST SİGORTA 327.595 -0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.466 1,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.756 -0,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.506 0,90 BIST TEKNOLOJİ 90.627 1,34 BIST BİLİŞİM 26.967 0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 41.300 2,84

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)