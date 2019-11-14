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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 107.771 0,85
BIST SINAİ 121.285 -0,41
BIST GIDA, İÇECEK 120.787 0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 107.771 0,85
BIST SINAİ 121.285 -0,41
BIST GIDA, İÇECEK 120.787 0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 36.275 -0,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.867 0,07
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.189 -0,93
BIST TAŞ, TOPRAK 70.096 -0,13
BIST METAL ANA 193.554 -0,85
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.320 0,04
BIST MADENCİLİK 100.095 0,46
BIST HİZMETLER 80.549 -0,10
BIST ELEKTRİK 3.866 1,64
BIST ULAŞTIRMA 164.645 0,17
BIST TURİZM 7.893 0,15
BIST TİCARET 217.395 -1,05
BIST İLETİŞİM 33.690 0,43
BIST SPOR 43.753 0,95
BIST İNŞAAT 91.002 0,47
BIST MALİ 121.948 -0,49
BIST BANKA 146.546 -1,13
BIST SİGORTA 315.535 0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.755 2,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.572 0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.510 0,52
BIST TEKNOLOJİ 86.715 -0,45
BIST BİLİŞİM 24.988 0,72
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.555 1,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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