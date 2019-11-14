Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 107.771 0,85
BIST SINAİ 121.285 -0,41
BIST GIDA, İÇECEK 120.787 0,03
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|107.771
|0,85
|BIST SINAİ
|121.285
|-0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.787
|0,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.275
|-0,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.867
|0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.189
|-0,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.096
|-0,13
|BIST METAL ANA
|193.554
|-0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.320
|0,04
|BIST MADENCİLİK
|100.095
|0,46
|BIST HİZMETLER
|80.549
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|3.866
|1,64
|BIST ULAŞTIRMA
|164.645
|0,17
|BIST TURİZM
|7.893
|0,15
|BIST TİCARET
|217.395
|-1,05
|BIST İLETİŞİM
|33.690
|0,43
|BIST SPOR
|43.753
|0,95
|BIST İNŞAAT
|91.002
|0,47
|BIST MALİ
|121.948
|-0,49
|BIST BANKA
|146.546
|-1,13
|BIST SİGORTA
|315.535
|0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.755
|2,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.572
|0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.510
|0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|86.715
|-0,45
|BIST BİLİŞİM
|24.988
|0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|38.555
|1,34
Kaynak: AA