14.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 107.771 0,85 BIST SINAİ 121.285 -0,41 BIST GIDA, İÇECEK 120.787 0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 36.275 -0,01 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.867 0,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.189 -0,93 BIST TAŞ, TOPRAK 70.096 -0,13 BIST METAL ANA 193.554 -0,85 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.320 0,04 BIST MADENCİLİK 100.095 0,46 BIST HİZMETLER 80.549 -0,10 BIST ELEKTRİK 3.866 1,64 BIST ULAŞTIRMA 164.645 0,17 BIST TURİZM 7.893 0,15 BIST TİCARET 217.395 -1,05 BIST İLETİŞİM 33.690 0,43 BIST SPOR 43.753 0,95 BIST İNŞAAT 91.002 0,47 BIST MALİ 121.948 -0,49 BIST BANKA 146.546 -1,13 BIST SİGORTA 315.535 0,30 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.755 2,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.572 0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.510 0,52 BIST TEKNOLOJİ 86.715 -0,45 BIST BİLİŞİM 24.988 0,72 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.555 1,34

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)