Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 106.281 0,51
BIST SINAİ 121.545 0,47
BIST GIDA, İÇECEK 119.712 1,79
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|106.281
|0,51
|BIST SINAİ
|121.545
|0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.712
|1,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.336
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.861
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.295
|0,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.251
|0,10
|BIST METAL ANA
|195.496
|-0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.937
|0,26
|BIST MADENCİLİK
|98.250
|2,25
|BIST HİZMETLER
|80.389
|0,48
|BIST ELEKTRİK
|3.794
|2,11
|BIST ULAŞTIRMA
|160.044
|0,65
|BIST TURİZM
|7.778
|1,42
|BIST TİCARET
|220.140
|1,52
|BIST İLETİŞİM
|33.707
|-1,16
|BIST SPOR
|43.916
|1,24
|BIST İNŞAAT
|90.754
|-1,04
|BIST MALİ
|122.379
|0,63
|BIST BANKA
|147.622
|0,68
|BIST SİGORTA
|313.939
|-0,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.596
|0,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.544
|0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.457
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|86.441
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|24.907
|0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.878
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA