13.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 106.281 0,51 BIST SINAİ 121.545 0,47 BIST GIDA, İÇECEK 119.712 1,79 BIST TEKSTIL, DERİ 36.336 -0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.861 -0,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.295 0,39 BIST TAŞ, TOPRAK 70.251 0,10 BIST METAL ANA 195.496 -0,25 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.937 0,26 BIST MADENCİLİK 98.250 2,25 BIST HİZMETLER 80.389 0,48 BIST ELEKTRİK 3.794 2,11 BIST ULAŞTIRMA 160.044 0,65 BIST TURİZM 7.778 1,42 BIST TİCARET 220.140 1,52 BIST İLETİŞİM 33.707 -1,16 BIST SPOR 43.916 1,24 BIST İNŞAAT 90.754 -1,04 BIST MALİ 122.379 0,63 BIST BANKA 147.622 0,68 BIST SİGORTA 313.939 -0,80 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.596 0,85 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.544 0,64 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.457 0,56 BIST TEKNOLOJİ 86.441 0,16 BIST BİLİŞİM 24.907 0,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.878 0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA