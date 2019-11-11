Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 104.217 0,42
BIST SINAİ 120.824 0,43
BIST GIDA, İÇECEK 118.953 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
11.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:08
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|104.217
|0,42
|BIST SINAİ
|120.824
|0,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.953
|0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.784
|0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.036
|3,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.869
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.048
|0,67
|BIST METAL ANA
|192.328
|-0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|160.560
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|94.269
|3,57
|BIST HİZMETLER
|79.164
|-0,61
|BIST ELEKTRİK
|3.577
|0,29
|BIST ULAŞTIRMA
|153.028
|1,15
|BIST TURİZM
|7.696
|0,24
|BIST TİCARET
|219.268
|-2,43
|BIST İLETİŞİM
|33.391
|0,22
|BIST SPOR
|45.610
|1,22
|BIST İNŞAAT
|90.832
|0,44
|BIST MALİ
|120.191
|0,03
|BIST BANKA
|144.517
|-0,14
|BIST SİGORTA
|314.501
|-0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.946
|0,10
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.341
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.694
|0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|84.932
|-0,08
|BIST BİLİŞİM
|24.500
|2,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.549
|-0,51
Kaynak: AA