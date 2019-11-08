Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.577 -0,19
BIST SINAİ 120.585 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 117.492 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.577
|-0,19
|BIST SINAİ
|120.585
|-0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.492
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.847
|0,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|52.198
|-0,99
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.098
|-0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.957
|-0,56
|BIST METAL ANA
|193.747
|0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|160.579
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|91.141
|-1,09
|BIST HİZMETLER
|80.349
|0,35
|BIST ELEKTRİK
|3.597
|-0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|150.666
|1,22
|BIST TURİZM
|7.664
|1,14
|BIST TİCARET
|228.277
|-0,31
|BIST İLETİŞİM
|33.660
|0,88
|BIST SPOR
|44.894
|1,85
|BIST İNŞAAT
|90.825
|0,28
|BIST MALİ
|120.211
|-0,16
|BIST BANKA
|144.591
|-0,06
|BIST SİGORTA
|314.736
|0,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.127
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.559
|-0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.339
|-0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|85.227
|0,42
|BIST BİLİŞİM
|23.858
|1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.947
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA