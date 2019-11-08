Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.577 -0,19
BIST SINAİ 120.585 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 117.492 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 102.577 -0,19
BIST SINAİ 120.585 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 117.492 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 36.847 0,63
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.198 -0,99
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.098 -0,21
BIST TAŞ, TOPRAK 69.957 -0,56
BIST METAL ANA 193.747 0,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.579 -0,17
BIST MADENCİLİK 91.141 -1,09
BIST HİZMETLER 80.349 0,35
BIST ELEKTRİK 3.597 -0,58
BIST ULAŞTIRMA 150.666 1,22
BIST TURİZM 7.664 1,14
BIST TİCARET 228.277 -0,31
BIST İLETİŞİM 33.660 0,88
BIST SPOR 44.894 1,85
BIST İNŞAAT 90.825 0,28
BIST MALİ 120.211 -0,16
BIST BANKA 144.591 -0,06
BIST SİGORTA 314.736 0,49
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.127 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.559 -0,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.339 -0,89
BIST TEKNOLOJİ 85.227 0,42
BIST BİLİŞİM 23.858 1,02
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.947 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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