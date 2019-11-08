08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.577 -0,19 BIST SINAİ 120.585 -0,10 BIST GIDA, İÇECEK 117.492 -0,05 BIST TEKSTIL, DERİ 36.847 0,63 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.198 -0,99 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.098 -0,21 BIST TAŞ, TOPRAK 69.957 -0,56 BIST METAL ANA 193.747 0,40 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.579 -0,17 BIST MADENCİLİK 91.141 -1,09 BIST HİZMETLER 80.349 0,35 BIST ELEKTRİK 3.597 -0,58 BIST ULAŞTIRMA 150.666 1,22 BIST TURİZM 7.664 1,14 BIST TİCARET 228.277 -0,31 BIST İLETİŞİM 33.660 0,88 BIST SPOR 44.894 1,85 BIST İNŞAAT 90.825 0,28 BIST MALİ 120.211 -0,16 BIST BANKA 144.591 -0,06 BIST SİGORTA 314.736 0,49 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.127 0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.559 -0,18 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.339 -0,89 BIST TEKNOLOJİ 85.227 0,42 BIST BİLİŞİM 23.858 1,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.947 -0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA