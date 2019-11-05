Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.944 -0,10
BIST SINAİ 117.539 0,15
BIST GIDA, İÇECEK 113.154 -1,21
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
05.11.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.944
|-0,10
|BIST SINAİ
|117.539
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.154
|-1,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.101
|0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.405
|0,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.559
|-0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.822
|0,09
|BIST METAL ANA
|183.887
|1,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|156.561
|0,92
|BIST MADENCİLİK
|92.109
|-1,12
|BIST HİZMETLER
|77.707
|0,76
|BIST ELEKTRİK
|3.531
|0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|141.495
|-0,34
|BIST TURİZM
|7.577
|0,36
|BIST TİCARET
|225.205
|0,66
|BIST İLETİŞİM
|31.763
|1,60
|BIST SPOR
|45.401
|6,37
|BIST İNŞAAT
|90.431
|-0,08
|BIST MALİ
|116.365
|0,14
|BIST BANKA
|139.667
|0,23
|BIST SİGORTA
|304.473
|-0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.143
|-1,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.580
|0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.795
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|83.760
|-0,13
|BIST BİLİŞİM
|22.785
|-0,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.376
|0,32
Kaynak: AA