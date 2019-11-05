Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.944 -0,10
BIST SINAİ 117.539 0,15
BIST GIDA, İÇECEK 113.154 -1,21
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

05.11.2019 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.944 -0,10
BIST SINAİ 117.539 0,15
BIST GIDA, İÇECEK 113.154 -1,21
BIST TEKSTIL, DERİ 36.101 0,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.405 0,25
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.559 -0,26
BIST TAŞ, TOPRAK 68.822 0,09
BIST METAL ANA 183.887 1,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.561 0,92
BIST MADENCİLİK 92.109 -1,12
BIST HİZMETLER 77.707 0,76
BIST ELEKTRİK 3.531 0,05
BIST ULAŞTIRMA 141.495 -0,34
BIST TURİZM 7.577 0,36
BIST TİCARET 225.205 0,66
BIST İLETİŞİM 31.763 1,60
BIST SPOR 45.401 6,37
BIST İNŞAAT 90.431 -0,08
BIST MALİ 116.365 0,14
BIST BANKA 139.667 0,23
BIST SİGORTA 304.473 -0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.143 -1,17
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.580 0,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.795 0,19
BIST TEKNOLOJİ 83.760 -0,13
BIST BİLİŞİM 22.785 -0,04
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.376 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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