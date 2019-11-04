Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.356 0,09
BIST SINAİ 117.010 1,51
BIST GIDA, İÇECEK 114.452 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

04.11.2019 14:16
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.356 0,09
BIST SINAİ 117.010 1,51
BIST GIDA, İÇECEK 114.452 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 36.081 1,18
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.204 0,77
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.728 1,09
BIST TAŞ, TOPRAK 68.607 1,45
BIST METAL ANA 180.110 1,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.816 2,42
BIST MADENCİLİK 92.513 0,28
BIST HİZMETLER 77.470 1,31
BIST ELEKTRİK 3.512 1,26
BIST ULAŞTIRMA 142.651 2,00
BIST TURİZM 7.576 0,14
BIST TİCARET 224.435 1,17
BIST İLETİŞİM 31.598 1,11
BIST SPOR 42.163 0,04
BIST İNŞAAT 90.415 1,00
BIST MALİ 116.073 1,64
BIST BANKA 139.425 1,95
BIST SİGORTA 305.287 0,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.268 1,18
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.205 1,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.707 0,99
BIST TEKNOLOJİ 83.499 1,91
BIST BİLİŞİM 22.612 0,82
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.321 1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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