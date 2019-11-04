Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.356 0,09
BIST SINAİ 117.010 1,51
BIST GIDA, İÇECEK 114.452 1,37
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
04.11.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.356
|0,09
|BIST SINAİ
|117.010
|1,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.452
|1,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.081
|1,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.204
|0,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.728
|1,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.607
|1,45
|BIST METAL ANA
|180.110
|1,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.816
|2,42
|BIST MADENCİLİK
|92.513
|0,28
|BIST HİZMETLER
|77.470
|1,31
|BIST ELEKTRİK
|3.512
|1,26
|BIST ULAŞTIRMA
|142.651
|2,00
|BIST TURİZM
|7.576
|0,14
|BIST TİCARET
|224.435
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|31.598
|1,11
|BIST SPOR
|42.163
|0,04
|BIST İNŞAAT
|90.415
|1,00
|BIST MALİ
|116.073
|1,64
|BIST BANKA
|139.425
|1,95
|BIST SİGORTA
|305.287
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.268
|1,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.205
|1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.707
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|83.499
|1,91
|BIST BİLİŞİM
|22.612
|0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.321
|1,43
Kaynak: AA