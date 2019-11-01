Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.505 -0,22
BIST SINAİ 114.810 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 112.073 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
01.11.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.505
|-0,22
|BIST SINAİ
|114.810
|-0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.073
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.591
|0,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.637
|0,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.610
|0,00
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.237
|-1,46
|BIST METAL ANA
|176.968
|-0,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|150.756
|-0,61
|BIST MADENCİLİK
|92.473
|-0,91
|BIST HİZMETLER
|76.318
|-0,58
|BIST ELEKTRİK
|3.463
|-1,06
|BIST ULAŞTIRMA
|139.940
|-1,17
|BIST TURİZM
|7.543
|-1,42
|BIST TİCARET
|222.099
|0,18
|BIST İLETİŞİM
|30.980
|-1,43
|BIST SPOR
|41.792
|1,67
|BIST İNŞAAT
|89.747
|-0,21
|BIST MALİ
|113.319
|-0,64
|BIST BANKA
|135.546
|-0,30
|BIST SİGORTA
|303.912
|-0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.035
|-2,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.472
|-1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.370
|-0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|81.180
|-0,69
|BIST BİLİŞİM
|22.259
|-0,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|36.609
|-0,12
Kaynak: AA