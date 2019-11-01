Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.505 -0,22
BIST SINAİ 114.810 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 112.073 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

01.11.2019 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.505 -0,22
BIST SINAİ 114.810 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 112.073 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 35.591 0,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.637 0,04
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.610 0,00
BIST TAŞ, TOPRAK 67.237 -1,46
BIST METAL ANA 176.968 -0,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 150.756 -0,61
BIST MADENCİLİK 92.473 -0,91
BIST HİZMETLER 76.318 -0,58
BIST ELEKTRİK 3.463 -1,06
BIST ULAŞTIRMA 139.940 -1,17
BIST TURİZM 7.543 -1,42
BIST TİCARET 222.099 0,18
BIST İLETİŞİM 30.980 -1,43
BIST SPOR 41.792 1,67
BIST İNŞAAT 89.747 -0,21
BIST MALİ 113.319 -0,64
BIST BANKA 135.546 -0,30
BIST SİGORTA 303.912 -0,77
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.035 -2,75
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.472 -1,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.370 -0,13
BIST TEKNOLOJİ 81.180 -0,69
BIST BİLİŞİM 22.259 -0,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 36.609 -0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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