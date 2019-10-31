Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.396 0,48
BIST SINAİ 115.797 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 112.339 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

31.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.396 0,48
BIST SINAİ 115.797 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 112.339 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 35.721 0,72
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.343 0,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.605 0,15
BIST TAŞ, TOPRAK 69.188 1,84
BIST METAL ANA 180.096 0,73
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 153.037 1,15
BIST MADENCİLİK 92.825 2,18
BIST HİZMETLER 76.562 -0,36
BIST ELEKTRİK 3.480 0,44
BIST ULAŞTIRMA 142.387 0,78
BIST TURİZM 7.621 1,20
BIST TİCARET 221.164 0,26
BIST İLETİŞİM 31.202 -2,43
BIST SPOR 41.238 2,87
BIST İNŞAAT 89.470 -0,11
BIST MALİ 115.220 0,46
BIST BANKA 137.589 0,55
BIST SİGORTA 306.551 0,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.886 0,01
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.286 0,41
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.474 -0,10
BIST TEKNOLOJİ 81.948 0,41
BIST BİLİŞİM 22.442 0,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 36.812 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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