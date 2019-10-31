Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.396 0,48
BIST SINAİ 115.797 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 112.339 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
31.10.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.396
|0,48
|BIST SINAİ
|115.797
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.339
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.721
|0,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.343
|0,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.605
|0,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.188
|1,84
|BIST METAL ANA
|180.096
|0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|153.037
|1,15
|BIST MADENCİLİK
|92.825
|2,18
|BIST HİZMETLER
|76.562
|-0,36
|BIST ELEKTRİK
|3.480
|0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|142.387
|0,78
|BIST TURİZM
|7.621
|1,20
|BIST TİCARET
|221.164
|0,26
|BIST İLETİŞİM
|31.202
|-2,43
|BIST SPOR
|41.238
|2,87
|BIST İNŞAAT
|89.470
|-0,11
|BIST MALİ
|115.220
|0,46
|BIST BANKA
|137.589
|0,55
|BIST SİGORTA
|306.551
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.886
|0,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.286
|0,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.474
|-0,10
|BIST TEKNOLOJİ
|81.948
|0,41
|BIST BİLİŞİM
|22.442
|0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|36.812
|1,47
Kaynak: AA