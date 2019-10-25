Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.834 0,86
BIST SINAİ 116.231 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 115.543 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

25.10.2019 14:28
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.834 0,86
BIST SINAİ 116.231 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 115.543 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 35.828 0,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.704 1,01
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.364 0,27
BIST TAŞ, TOPRAK 68.390 0,15
BIST METAL ANA 179.323 -0,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 152.902 0,80
BIST MADENCİLİK 92.291 0,56
BIST HİZMETLER 77.737 0,14
BIST ELEKTRİK 3.473 -0,65
BIST ULAŞTIRMA 144.524 0,66
BIST TURİZM 7.443 -0,30
BIST TİCARET 225.427 0,02
BIST İLETİŞİM 31.947 -0,08
BIST SPOR 37.396 0,53
BIST İNŞAAT 89.457 1,01
BIST MALİ 116.785 -0,30
BIST BANKA 141.078 -0,67
BIST SİGORTA 305.713 1,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.570 1,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.461 0,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.276 0,11
BIST TEKNOLOJİ 82.577 1,56
BIST BİLİŞİM 22.477 -0,28
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 36.675 0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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