Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.834 0,86
BIST SINAİ 116.231 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 115.543 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
25.10.2019 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.834
|0,86
|BIST SINAİ
|116.231
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.543
|0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.828
|0,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.704
|1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.364
|0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.390
|0,15
|BIST METAL ANA
|179.323
|-0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|152.902
|0,80
|BIST MADENCİLİK
|92.291
|0,56
|BIST HİZMETLER
|77.737
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|3.473
|-0,65
|BIST ULAŞTIRMA
|144.524
|0,66
|BIST TURİZM
|7.443
|-0,30
|BIST TİCARET
|225.427
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|31.947
|-0,08
|BIST SPOR
|37.396
|0,53
|BIST İNŞAAT
|89.457
|1,01
|BIST MALİ
|116.785
|-0,30
|BIST BANKA
|141.078
|-0,67
|BIST SİGORTA
|305.713
|1,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.570
|1,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.461
|0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.276
|0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|82.577
|1,56
|BIST BİLİŞİM
|22.477
|-0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|36.675
|0,08
Kaynak: AA