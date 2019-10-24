Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.940 0,74
BIST SINAİ 116.324 0,93
BIST GIDA, İÇECEK 115.642 1,25
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
24.10.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.940
|0,74
|BIST SINAİ
|116.324
|0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.642
|1,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.882
|2,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.641
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.491
|0,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.762
|0,56
|BIST METAL ANA
|182.029
|1,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|151.283
|1,16
|BIST MADENCİLİK
|91.158
|0,83
|BIST HİZMETLER
|78.116
|1,39
|BIST ELEKTRİK
|3.490
|1,86
|BIST ULAŞTIRMA
|146.603
|1,42
|BIST TURİZM
|7.424
|0,59
|BIST TİCARET
|225.053
|1,06
|BIST İLETİŞİM
|32.239
|1,73
|BIST SPOR
|36.963
|1,34
|BIST İNŞAAT
|88.874
|1,46
|BIST MALİ
|118.238
|1,55
|BIST BANKA
|144.160
|1,82
|BIST SİGORTA
|300.659
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.009
|3,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.504
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.408
|1,65
|BIST TEKNOLOJİ
|82.455
|1,48
|BIST BİLİŞİM
|22.772
|1,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.007
|1,87
Kaynak: AA